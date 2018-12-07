2018-12-07T18:10:31+03:00
Москва

На Дмитровском путепроводе проведут реконструкцию

На время работ перекрывать движение не планируют
Светлана ВОЛКОВА
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Летом будущего года в столице начнется реконструкция Дмитровского путепровода. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, сейчас заканчиваются проектно-изыскательские работы. Путепровод находится на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская. Его построили в 1965 году. Длина старого сооружения - 310 метров. Новый будет на 30 длиннее. После реконструкции машины здесь смогут ездить по четырем полосам в каждом направлении. Строители полностью заменят опоры и пролетные строения. Реконструкцию проведут без остановки движения по Дмитровскому шоссе. На время работ для удобства водителей построят временный путепровод. Потом его снесут. Как сказал Андрей Бочкарев, программа строительства путепроводов через железнодорожные пути выполняется по поручению мэра Сергея Собянина. За последние четыре года в столице построено 5 новых путепроводов, 7 полностью реконструировано.

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