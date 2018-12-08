Пьяная птаха - горе семьи...

Обычно снегири, свиристели и другие птички - любители ягод - пьянеют теплой и влажной осенью. В такую погоду ягоды начинают бродить. И особенно страдают обжоры, наевшиеся рябины, - теряют ориентацию (в пространстве), а то и вовсе падают замертво.

Вот таких пьяных в зюзю птичек в этом году москвичи стали находить в начале зимы. Ягод на рябине много, и после заморозков снова потеплело - готова бражка.

- Если увидели «перебравшую» птичку, можно взять, подышать на нее. А потом положить на место, недоступное для собак и кошек, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) орнитолог Евгений Коблик. - Замерзнуть они вряд ли успеют, «ягодный алкоголь», попавший в кровь, быстро выводится. А вот от животных пострадать могут.

Домой пьяненьких птах брать не стоит.

- Если она оклемается, вдруг у нее стресс случится от того, что она не на природе, а в комнате. Что вы с ней делать будете? - задает резонный вопрос Коблик. - В общем, лучше не рисковать.

Свиристель проспится - и полетит дальше. Кстати, людям на себе алкогольный эффект от рябины лучше не проверять. Опьянеть не опьянеешь, только несварение желудка заработаешь. Так что оставим птахам их маленькие радости.

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