2018-12-07T21:21:09+03:00
Дом. Семья

Пьяная птаха - горе семьи...

Москвичи начали находить в парках птиц-алкоголиков... И что с этим делать?
Валерия ЛЫСЕНКО
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Вот таких пьяных в зюзю птичек в этом году москвичи стали находить в начале зимы. Фото: wikimedia.orgВот таких пьяных в зюзю птичек в этом году москвичи стали находить в начале зимы. Фото: wikimedia.org
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Обычно снегири, свиристели и другие птички - любители ягод - пьянеют теплой и влажной осенью. В такую погоду ягоды начинают бродить. И особенно страдают обжоры, наевшиеся рябины, - теряют ориентацию (в пространстве), а то и вовсе падают замертво.

Вот таких пьяных в зюзю птичек в этом году москвичи стали находить в начале зимы. Ягод на рябине много, и после заморозков снова потеплело - готова бражка.

- Если увидели «перебравшую» птичку, можно взять, подышать на нее. А потом положить на место, недоступное для собак и кошек, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) орнитолог Евгений Коблик. - Замерзнуть они вряд ли успеют, «ягодный алкоголь», попавший в кровь, быстро выводится. А вот от животных пострадать могут.

Домой пьяненьких птах брать не стоит.

- Если она оклемается, вдруг у нее стресс случится от того, что она не на природе, а в комнате. Что вы с ней делать будете? - задает резонный вопрос Коблик. - В общем, лучше не рисковать.

Свиристель проспится - и полетит дальше. Кстати, людям на себе алкогольный эффект от рябины лучше не проверять. Опьянеть не опьянеешь, только несварение желудка заработаешь. Так что оставим птахам их маленькие радости.

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Те, кто хоть немного знает английский, наверное, уже догадались. «Bird» - птица, «watching» - наблюдать. Значит, бёрдвотчеры - это те люди, которые следят за пернатыми с помощью подзорных труб, биноклей и фотоаппаратов. Делать это можно где угодно. Хоть на Красной площади. Однако основной театр действий все же разворачивается в столичных лесопарках (подробности).

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