Как я работала собачьей няней

«ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ ДЕВОЧКА ПО ВЫЗОВУ: И МУЖ ДОВОЛЕН, И КОБЕЛЬ»

- Мы из-за нашего Джека чуть с мужем не развелись. Каждый день скандал, кто с собакой пойдет гулять. А теперь с собакой девочка по вызову гуляет. И муж доволен, и кобель...

Что за девочка по вызову, из разговора двух подруг, который я невольно подслушала в кафешке, было не понять. Но интернет все расставил по своим местам. Мальчики или девочки по вызову, которые гуляют с собаками, - это так называемые выгульщики. Или - «собачьи няни».

Сейчас для них самая горячая пора. С наступлением холодов все больше москвичей готовы платить за то, чтобы в снег, мороз или слякоть их собачек выводили другие люди. Но зачастую дело тут вовсе не в лени. Москвичи работают круглыми сутками, семьи или вовсе нет, или близкие - в другом городе. Чтобы не сойти с ума - заводят питомца. Лайт-вариант - котик. Посерьезнее - собака. Настоящий друг. Кстати, есть тут и некий умысел: на прогулке можно познакомиться с симпатичной собачницей (собачником). Но вот парадокс - гулять с четвероногим другом некогда.

С наступлением холодов желающих заплатить за выгул своих собак становится больше.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Завел собаку, чтобы не скучать, а теперь скучно собаке, - грустно констатировал один мой знакомый.

Так что тут целый микромир. Как бы там ни было, на «собачьей проблеме» я решила подзаработать.

РЫНОК ЗАПОЛНИЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ САЙТЫ

«Погуляю с вашей собачкой» - такое предложение я разместила на сайте объявлений. И ни одного звонка.

Оказалось, по старинке эту услугу давно не заказывают. Рынок заполонили профильные сайты. Клиентам с ними удобно: выгульщики - проверенные, есть скидки и пакетные предложения. Например, первая прогулка - 99 рублей или каждая десятая - бесплатно. За каждый выполненный заказ сайт получит 20% от заработка выгульщика. И обмануть не удастся. Заказчик платит не в карман самому выгульщику, а через портал, где делает заказ.

Заполняю анкету: ФИО, адрес и паспортные данные. Далее небольшой рассказ, как люблю собак. Нужно еще загрузить не менее пяти моих фото с собаками. Это обязательное условие: нет фото - нет заказов.

НАЧИНАТЬ ЛУЧШЕ С ПЕСИКОВ ПОМЕНЬШЕ

Уже через пару часов посыпались сообщения от владельцев собак. Овчарка Барри - гулять не менее часа. Доберман Вальтер, который неравнодушен к кошкам и может наброситься на них. Ротвейлер Мэри - безумно любит поваляться в снегу.

По совету бывалых выгульщиков для начала выбрала собачек поменьше. Заказ: «Два йоркширских терьера очень хотят гулять». Соглашаюсь. Клиент через чат на сайте сообщает адрес и время прогулки.

В коридоре новостройки встречает хозяйка, женщина за 50.

- Чип, Дейл, одеваться! - скомандовала она. - Чип постоянно мерзнет, а Дейл кошек боится, смотри, чтобы они близко не подходили.

Пока я одеваю собак (без курток на улице эти малыши замерзнут), женщина признается, что сама с ними не гуляет уже два года. Мол, они не ее, а мужа, но тот все время на работе. В месяц на выгул тратят от 15 до 20 тысяч рублей - это с учетом, что на свежий воздух Чип и Дейл ходят только один раз в день (людей из провинции такие цифры могут шокировать, столько, к примеру, во Владимире получают врачи).

Йоркширские терьеры Чип и Дейл спешат на прогулку.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПРИХОДИТЕ НА ЧАЙ-КОФЕ»

Мой второй клиент золотистый ретривер Голди выйти из квартиры согласилась только в компании с хозяином. Уже на улице мужчина, который без конца жаловался на сумасшедший график работы и что на собаку времени совсем нет, передал мне поводок. Но как я ни тянула, отойти от хозяина Голди не соглашалась.

- Вам надо подружиться. Приходите к нам вечером - пообщаемся, чай попьем, - ошарашил меня Валентин.

От предложения я отказалась. А кто-то, может, так и найдет свою половинку.

За две прогулки я могла бы получить примерно 800 рублей. Но гулять с собаками нужно регулярно. За отказ от второй прогулки выгульщику грозит предупреждение. А за регулярные «прогулы» анкету на сайте заблокируют.

КСТАТИ

Хозяева - на каникулы, питомец - на передержку

По прогнозам экспертов, няни для собак будут пользоваться особой популярностью в период новогодних каникул. Оправляясь на отдых, москвичи оставляют своих питомцев на передержку. Сделать это можно через те же сайты.

Чаще догситтер забирает питомца в свою квартиру или дом. Стоимость от 350 до 900 рублей в сутки. И это без питания. Еду для собак покупают хозяева. Взамен чаще всего просят ежедневные фотоотчеты о том, как песик проводит время: поел, поспал, погулял.

Особо трепетные владельцы собак приглашают догситтеров в свои дома и квартиры. Такая услуга стоит дороже: от 1000 до 1500 рублей в сутки. Для питомца никакого стресса: он продолжает жить на привычном месте. А вот владельцам придется понервничать, впуская на свою территорию малознакомого человека. Но чего не сделаешь ради спокойствия любимого песика.

Стоимость выгула и особенности породыФото: Алексей СТЕФАНОВ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Если вас покусали

Адвокат Александр АВИЛОВ:

- Регистрируясь на сайте, выгулищик не вступает в правовые отношения с работодателем. Ответственность за его здоровье никто не несет. В случае нападения собаки придется обратиться в полицию или подать иск в суд. Отвечать за действия собаки будет ее хозяин. В УК есть статьи 111 и 115, наказание по ним - штрафы и ограничение свободы.

Топ-5 районов Москвы, где чаще всего пользуются услугами выгульщиков

В списке клиентов предприниматели, банкиры, топ-менеджеры, судьи и работники прокуратуры. Питомцев многие из них заводят в угоду моде. Обычные работяги с окраин столицы со своими Бобиками гуляют сами. Большая часть заказов поступает из центральных районов:

1. Тверская,

2. Якиманка,

3. Остоженка и Пречистенка,

4. Хамовники,

5. Ленинский проспект.

По данным сайта dogwalking.ru.