2018-12-10T13:30:54+03:00
Происшествия

Подростки проникли в кабину машиниста на станции метро "Пролетарская"

Ребята успели снять видео и уже дают показания в полиции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Проникнувшие в кабину машиниста электропоезда несовершеннолетние задержаны.Проникнувшие в кабину машиниста электропоезда несовершеннолетние задержаны.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет забрались в кабину машиниста на станции метро "Пролетарская" и проехали пару минут в метро не так, как обычные пассажиры. Было это 9 декабря около 16.10. Сразу же объясним, что в поездах московского метро две кабины машиниста - в первом и последнем вагоне. Ребята взломали замок и зашли в кабину последнего вагона, машинист в это время находился в первом вагоне. По сути, парни поездом не управляли. Но успели снять короткое видео, чтобы похвастаться в сети перед друзьями. В ролике нет цензурных слов, а сказать пытались, что они крутые парни и в тоннелях метро очень темно.

Подростки в кабине машиниста метро.

Путешествие было не долгим - пролет между станциями "Пролетарская" и "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Уже на станции "Таганская" их ждали сотрудники полиции и служба безопасности столичной подземки.

- Проникнувшие в кабину машиниста электропоезда несовершеннолетние задержаны и доставлены в комнату полиции, - сообщил "Комсомольской правде" пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. - Они учащиеся среднего образовательного учебного заведения Москвы.

Так как задержанные не достигли возраста административной ответственности, то наказание понесут законные представители. Их родственникам предъявлена статья 5.35 КоАП "Неисполнение или ненадлежащие исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". По данной статье наказание несущественное - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

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