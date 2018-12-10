В Москве таксист бросил умирать пассажирку с тяжелыми травмами

Обычная поездка на такси для 36-летней москвички обернулась больничной койкой. Пока Аня ждет операцию, ее жених (молодые планировали свадьбу в начале следующего года) пытается добиться справедливости. В этой почти детективной истории есть все: побег таксиста, таинственно пропавший из базы данных заказ такси и затягивание с возбуждением уголовного дела. Но обо всем по порядку.

Такси в службе заказов «UBER» Анна вызвала днем 4 декабря. Девушка ехала на платное обследование в больницу, а попала прямиком в реанимацию На полном ходу иномарка «Лифан» на пересечении Профсоюзной и Обручева протаранила автобус. Пассажирка такси ударилась головой, да так, что сразу потеряла сознание. Но до истекающей кровью женщины, водителю не было дела.

44-летний водитель, как выяснилось позже житель Тулы, решил спасать свою шкуру.

- Он забрал из такси свои документы и скрылся. Он даже скорую не потрудился вызвать. Это сделали очевидцы, - рассказал «Комсомолке» жених женщины Павел.

На помощь к лихачу пришел коллега. Как рассказывают очевидцы, мужчина с места аварии уехал на другом такси.

Анна тем временем попала больницу. Три дня женщина провела в реанимации. Травмы серьезные: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, носа и верхней челюсти. Сейчас женщину готовят к операции.

До истекающей кровью пассажирки таксисту не было дела, он поспешил покинуть место аварии.

Виновника ДТП удалось установить только спустя три дня. Он уже дал показания полиции. Правда пока уголовное дело не возбуждено. А вот за оставление места ДТП таксиста уже наказали: оштрафовали и лишили водительского удостоверения. Объяснить, что стало причиной аварии, мужчина так и не смог. Возможно, он просто уснул за рулем. Именно из-за усталости водителей в столице происходят 70 процентов ДТП с такси. Автомобиль он арендовал в одном из таксопарков столицы.

- Все произошло на ровном месте. Это же умудриться нужно было, чтобы так вывернуть руль на скорости в 60 километров в час, - возмутился Павел.

Извинений от службы такси, мужчина и его невеста так и не дождались. Заказ, который Анна делала со своего мобильного телефона, неожиданно пропал из базы.

- Только после того как я написал претензию, заказ вернули в базу. Вот только письмо с подтверждением пришло не от « UBER» а от «Яндекс.Такси». Как я понял, они выкупили этот сервис, вот только непонятно, кто и за что будет отвечать, - возмутился Павел.

Анна и ее жених ждут возбуждения уголовного дела. Параллельно они готовят иск в суд против службы такси.

- Поездки застрахованы на сумму до двух миллионов рублей. Но насколько реально получить эту выплату, мы пока не знаем, - рассказал Павел.

Свадьбу паре придется перенести. Женщине предстоит сложная операция и долгий период реабилитации.

«Комсомолка» следит за развитием событий.