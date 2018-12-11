2018-12-11T10:19:34+03:00
Происшествия

Поезда метро застряли на станциях "Технопарк" и "Котельники"

В столичной подземке произошел сбой сразу на двух линиях [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажиры на станции метро "Выхино". ФОТО o808vk@twitterПассажиры на станции метро "Выхино". ФОТО o808vk@twitter
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Утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро. Пассажиры не смогли продолжить путь на работу на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях.

- Поезд застрял на станции "Технопарк", - рассказала очевидец Анна Климкина. - Какое-то ЧП. Метро на зеленой ветке стоит насмерть, все застряли.

Сбой сразу на двух линиях в московском метро.

Сбой в столичном метро подтвердили. На южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр были временно увеличены интервалы движения поездов - убирали застрявший поезд в отстой.

- Движение на участке Замоскворецкой линии от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" восстановлено и вводится в график, - сообщили спустя час в Московском метрополитене.

Транспортный коллапс на станции метро Царицыно. ФОТО em15em15@twitter

Транспортный коллапс на станции метро Царицыно. ФОТО em15em15@twitter

И даже после того, как поезда начали движение пассажиры продолжали сообщать, что "на станциях еще коллапс, судя по забитым автобусным остановкам".

Практически в это же время произошел сбой на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры не могли уехать со станции "Котельники". Сотрудники метро были вынуждены увеличить интервалы движения поездов от "Котельников" в центр.

- Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график, - сообщили позже в Московском метрополитене.

Очередь к поездам на станции метро Кантемировская.

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