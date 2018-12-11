Поезда метро застряли на станциях "Технопарк" и "Котельники"
Утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро. Пассажиры не смогли продолжить путь на работу на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях.
- Поезд застрял на станции "Технопарк", - рассказала очевидец Анна Климкина. - Какое-то ЧП. Метро на зеленой ветке стоит насмерть, все застряли.
Сбой сразу на двух линиях в московском метро.
Сбой в столичном метро подтвердили. На южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр были временно увеличены интервалы движения поездов - убирали застрявший поезд в отстой.
- Движение на участке Замоскворецкой линии от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" восстановлено и вводится в график, - сообщили спустя час в Московском метрополитене.
Транспортный коллапс на станции метро Царицыно. ФОТО em15em15@twitter
И даже после того, как поезда начали движение пассажиры продолжали сообщать, что "на станциях еще коллапс, судя по забитым автобусным остановкам".
Практически в это же время произошел сбой на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры не могли уехать со станции "Котельники". Сотрудники метро были вынуждены увеличить интервалы движения поездов от "Котельников" в центр.
- Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график, - сообщили позже в Московском метрополитене.
Очередь к поездам на станции метро Кантемировская.