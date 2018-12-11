2018-12-11T11:11:28+03:00
Общество

Cбой в московском метро 11 декабря 2018 года: движение поездов восстановлено

Причиной сбоя в московском метро 11 декабря 2018 года стала высадка двух поездов из-за удержания дверей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Движение поездов в столичной подземке восстановлено после сбоя.Движение поездов в столичной подземке восстановлено после сбоя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сбой в московском метро 11 декабря 2018 года помешал многим жителям столицы вовремя добраться на работу. Пассажиры сообщали, что один поезд застрял на станции "Технопарк" Замоскворецкой линии, второй - на "Котельниках" Таганско-Краснопресненской линии. Спустя два часа движение по всем линиям Московского метрополитена было возобновлено. Сейчас поезда курсируют по графику. Самым главным вопросом этим утром был: "А что случилось?" Московский метрополитен объяснил причины сбоев.

- На Таганско-Краснопресненской линии причиной задержки поездов стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, - рассказали "Комсомольской правде" в Московском метрополитене.

Сотрудники объясняют, что продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в составе приводит к тому, что системы контроля не позволят поезду тронуться с места. По правилам безопасности должно быть так: всех пассажиров нужно высадить и проверить дверные механизмы. А для такой проверки может понадобиться даже полное снятие поезда с линии.

Сбой сразу на двух линиях в московском метро.

На Замоскворецкой линии движение поездов от станции "Орехово" до "Автозаводской" останавливали из-за застрявшего поезда.

Очередь к поездам на станции метро Кантемировская.

- Один из поездов мы были вынуждены убрать с линии. Сейчас он проходит проверку, - рассказали в Московском метрополитене.

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Утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро. Пассажиры не смогли продолжить путь на работу на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях.

- Поезд застрял на станции "Технопарк", - рассказала очевидец Анна Климкина. - Какое-то ЧП. Метро на зеленой ветке стоит насмерть, все застряли (подробности)

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