2018-12-12T02:24:12+03:00
Общество

В Москве камеры будут определять марки автомобилей

Нововведение заработает уже в конце декабря
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Камеры видеоконтроля движения будут определять марки автомобилей.Камеры видеоконтроля движения будут определять марки автомобилей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Установленные на улицах Москвы камеры станут еще умнее. Уже в конце декабря они начнут в автоматическом режиме определять марки автомобилей. Раньше такой функции не было и главным опознавательным признаком был госномер.

- Камера определяла государственный номер автомобиля после чего направлялся запрос в базу ГИБДД. По его результатам устанавливалась марка автомобиля. Достоверность данных проверяли операторы. Это занимало определенное время. Теперь распознавать марку автомобилей камеры будут по силуэту и характерным признакам той или иной модели, - сообщил «Комсомолке» Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы.

В новую нейросеть внесены 103 наименования автомобилей. В их числе самые популярные отечественные и импортные легковые и грузовые транспортные средства. Ожидается, что этот список со временем будет расширен.

Умная система станет настоящей головной болью для угонщиков, а так же тех, кто стараясь избежать штрафом, менял госномер на другой. Несоответствие марки и госномера будет определяться за считанные секунды, а сигнал о подозрительном автомобиле тут же поступит на пульт сотрудников ГИБДД.

Но и это еще не все. Новая система поможет выявлять такие нарушения, как выезд на полосу предназначенную для движения общественного транспорта. Не легко придется и водителям грузовых автомобилей, которые нарушают правила и на своих тяжеловесах заезжают в городскую зону.

На некоторых участках дорог новая система уже работает в тестовом режиме. Разработка программного обеспечения обошлась в 189 миллионов рублей.

ЗНАЙ!

За порядком на дорогах Москвы следят 150 000 камер телеобзора. А нарушения ПДД контролируют 1700 комплексов видеофиксации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Камеры «Стрит Фалькон» в Москве: Как теперь припарковаться на Неглинной и Тверской

«Стрит Фалькон» - это звучит грозно. Так называются комплексы видеофиксации, которые недавно установили вдоль столичных дорог (сразу 100 штук - с обзором 360 градусов). Пользователи социальных сетей подхватили эту новость как знамя и начали друг друга пугать. Мол, теперь на то, чтобы высадить человека из машины, будет только десять секунд. Иначе прилетит штраф (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Транспорт »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»