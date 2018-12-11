В Москве камеры будут определять марки автомобилей

Установленные на улицах Москвы камеры станут еще умнее. Уже в конце декабря они начнут в автоматическом режиме определять марки автомобилей. Раньше такой функции не было и главным опознавательным признаком был госномер.

- Камера определяла государственный номер автомобиля после чего направлялся запрос в базу ГИБДД. По его результатам устанавливалась марка автомобиля. Достоверность данных проверяли операторы. Это занимало определенное время. Теперь распознавать марку автомобилей камеры будут по силуэту и характерным признакам той или иной модели, - сообщил «Комсомолке» Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы.

В новую нейросеть внесены 103 наименования автомобилей. В их числе самые популярные отечественные и импортные легковые и грузовые транспортные средства. Ожидается, что этот список со временем будет расширен.

Умная система станет настоящей головной болью для угонщиков, а так же тех, кто стараясь избежать штрафом, менял госномер на другой. Несоответствие марки и госномера будет определяться за считанные секунды, а сигнал о подозрительном автомобиле тут же поступит на пульт сотрудников ГИБДД.

Но и это еще не все. Новая система поможет выявлять такие нарушения, как выезд на полосу предназначенную для движения общественного транспорта. Не легко придется и водителям грузовых автомобилей, которые нарушают правила и на своих тяжеловесах заезжают в городскую зону.

На некоторых участках дорог новая система уже работает в тестовом режиме. Разработка программного обеспечения обошлась в 189 миллионов рублей.

ЗНАЙ!

За порядком на дорогах Москвы следят 150 000 камер телеобзора. А нарушения ПДД контролируют 1700 комплексов видеофиксации.

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