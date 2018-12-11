Андрей Бочкарев: "В Московском зоопарке построим новый пешеходный мост и павильоны для животных"

Московский зоопарк - гордость столицы, старейший и крупнейший зоопарк нашей страны. Он основан в 1864 году и в этом году отмечает свой 150-летний юбилей. Сегодня в нем можно увидеть почти 9 тысяч животных, представителей 1150 видов. Всю свою многолетнюю историю зоопарк развивался вместе с городом.

Последние годы в одном из любимых мест отдыха повышается комфорт посетителей и условия содержания животных. Для этого привели в порядок берега прудов, входы и пешеходные дорожки (см. "Что сделано"). О том, что ещё изменится в скором времени в зоопарке, "Комсомолке" рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

ЧЕРЕЗ БОЛЬШУЮ ГРУЗИНСКУЮ УЛИЦУ ПЕРЕЙТИ СТАНЕТ ПРОЩЕ

- Андрей Юрьевич, какие новшества ждут посетителей зоопарка?

- Прежде всего, будет построен новый пешеходный мост высотой 12 метров и длиной 22 метра через Большую Грузинскую улицу. Он соединит старую территорию зоопарка с новой. На новый переход можно будет подниматься по пандусам. Для инвалидов оборудуют пассажирские лифты. Ограждающие и несущие конструкции моста будут выполнены из металла, их окрасят в белый цвет. При этом ограждение сделают из ударопрочного стекла.

- А зачем понадобился дополнительный надземный переход?

- Решение о строительстве нового моста в Московском зоопарке принято в связи с тем, что нынешний надземный переход из-за высокой посещаемости не обеспечивает необходимую пропускную способность весной, летом и осенью, особенно в выходные и праздники, когда число посетителей достигает более 60 тысяч человек в день.

Новый мост позволит разгрузить уже существующий, обеспечит высокий уровень комфортности и безопасности для разных посетителей, в том числе посетителей с детьми, детскими колясками и маломобильных посетителей.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. Фото: stroi.mos.ru

- Кроме моста планируется открытие ещё одного входа в Московский зоопарк. Как он будет выглядеть?

- Для удобства посетителей принято решение о строительстве отдельного прямого выхода со станции метро «Баррикадная» на новую территорию зоопарка. К работам планируем приступить в конце 2018 года. Это будет двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри павильона разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Здесь можно проводить лекции, мастер-классы, тематические встречи. В зоопарк можно будет попасть со второго этажа. Для удобства посетителей предусмотрены лифты, эскалаторы или лестницы с пандусами.

Здание построят в стиле американского авангарда, оно будет геометрически правильным и лаконичным по дизайну, с белыми фасадами и необычными элементами. По вечерам вход будет украшать архитектурная подсветка. Общая площадь нового входа Московского зоопарка составит почти тысячу квадратных метров.

Дополнительный вход в Московский зоопарк поможет распределить потоки посетителей и разгрузить центральный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская.

МОРСКИЕ ЛЬВЫ И МОРЖИ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ

- Перемены коснутся и животных?

- В 2019 году мы планируем приступить к разработке проекта реконструкции павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке. Реконструкция павильона нужна для создания современного комплекса содержания, экспонирования и научных исследований уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы. Техническим заданием предусмотрен демонтаж существующего павильона и строительство нового современного здания площадью 8500 квадратных метров. В нем разместятся 6 открытых экспозиционных вольеров для содержания и экспозиции морских млекопитающих. Для животных будут созданы современные условия содержания, а для посетителей - современные условия пребывания и создание максимально зрелищной и информативной экспозиции. Для инвалидов откроется удобный доступ без подъемников и лифта.

Павильон «Ластоногие» находится на старой территории зоопарка. В состав комплекса входят два открытых вольера для морских львов и моржей и три закрытых вольера для морских львов, теплый и холодный залы для посетителей, сложный комплекс вспомогательных помещений, включая отделение очистных сооружений.

ЧТО СДЕЛАНО

В Московском зоопарке за последние два года:

- укрепили берега малого и большого прудов и обустроили острова;

- провели реконструкцию ограждения зоопарка;

- обновили каменоклеянные конструкции береговой линии прудов;

- озеленили береговую линию большого и малого прудов - 108 деревьев, 2688 кустарников, 1111 квадратных метров цветников;

- провели декорирование главной входной группы зоопарка;

- восстановили и заменили тротуарную плитку (15000 кв. м), а также обновили наружное освещение (3400 п/м), обустроили газоны (~50,8 тыс. кв. м) и борта на кругу катания;

- провели механическую очистку большого и малого прудов;

- обустроили ложу прудов;

- установили новые ограждения;

- провели реконструкцию островов;

- открыт дополнительный выход из зоопарка на улицу Красная Пресня, чтобы потоки посетителей при входе и выходе не пересекались.