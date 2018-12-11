2018-12-11T12:25:21+03:00
Москва

Москва перевыполнила план по строительству дорог в 2018 году

Обзор новых магистралей, которые получил город и его жители
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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В столице к декабрю построили 98,5 километра дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов.

- По плану в этом году в столице предполагалось возвести 94,5 километра автомобильных дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Однако план, который был нам поставлен в конце прошлого года, был перевыполнен еще в сентябре.

В ноябре завершено строительство и открылось движение по тоннелю и участку Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск, а также открылось движение по разворотной эстакаде на участке новой дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе.

В нашем обзоре расскажем о новых магистралях, которые уже получил город и его жители.

В НОВОЙ И «СТАРОЙ» МОСКВЕ СТАЛО УДОБНЕЕ ЕЗДИТЬ

В столице продолжают улучшаться транспортные связки «старой» и Новой Москвы. В июле 2018 года на Калужском шоссе открылись разворотный тоннель и надземный пешеходный переход. Кроме того, для наземного общественного транспорта, проезжающего через этот участок, время в пути сократилось на 10 - 15 процентов.

Стоит отметить, что 2018 год стал завершающим для проекта реконструкции Калужского шоссе. Работы на основной автодороге Новой Москвы выполнены полностью - от МКАДа до ЦКАДа. Здесь появилась дорога от Киевского до Калужского шоссе длиной 15 километр. Это полноценный дублер юго-западного участка МКАДа. На нем разместились девять путепроводов и два тоннеля.

А на северо-западе столицы через Москву-реку запустили движение по Крылатскому мосту. Он соединил улицы Крылатскую и Нижние Мневники. Машины могут проехать также и по разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной. Длина моста - 282 метра.

В кварталах бывшего ЗИЛа построили автодорожный путепровод через Московское центральное кольцо (МЦК) и новую трассу - проспект Лихачева.

ХОРДЫ, ШОССЕ И ЭСТАКАДЫ

На строительстве хордовых маршрутов также в этом году произошли масштабные изменения. На две трети возвели Северо-Восточную хорду - участки от Косинской эстакады на МКАДе до шоссе Энтузиастов, от Щелковского до Открытого шоссе и от Дмитровского шоссе до Фестивальной улицы, далее на новую трассу М11 Москва - Санкт-Петербург. На востоке столицы построили самую длинную в Москве эстакаду прямого хода. По ней можно добраться от платформы Плющево до эстакады-съезда с Перовской улицы на Северо-Восточную хорду. Помимо этого, построен основной ход Северо-Западной хорды длиной 17 километров.

В этом году завершилась и реконструкция Варшавского шоссе в районе Подольска. Теперь здесь в каждую сторону можно проехать по трем - пяти полосам движения. На маршруте исчезли все светофоры. Это позволило на треть увеличить пропускную способность шоссе. В среднем скорость движения на Варшавке выросла на 40 - 50 процентов. Основным сооружением на участке стал транспортный тоннель на 6 полос на пересечении шоссе с Железнодорожной улицей.

ЧТО ДАЛЬШЕ

До 2021 года, согласно утвержденной Адресной инвестиционной программе Москвы, планируется построить почти 220 километров автомобильных дорог, 31 пешеходных переходов и 63 искусственных сооружения (мосты, эстакады и путепроводы).

В планах - строительство Северо-Восточной хорды, Южной рокады, Юго-Восточной хорды и южного дублера Кутузовского проспекта. За три года будет полностью обеспечено транспортное обслуживание территорий ЗИЛа и административно-делового центра «Коммунарка».

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