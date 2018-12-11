Что не так с новой навигацией в метро: нет полного перечня станций и мелкий шрифт на табличках
Москвичи продолжают спорить о новых указателях в подземке: одни говорят – все понятно, другие путаются и просят вернуть все, как было. Но только за последние семь лет в метро открыли 71 новою станцию, теперь всего - 221 станция. А будет еще больше. И это одна из главных причин, почему стали менять таблички. Другой вопрос, что где-то что-то не учли, недодумали — вот и понесся вал претензий.
«Комсомолка» собрала примеры - с какими трудностями столкнулись пассажиры, и отправила предложения по улучшению в столичный метрополитен. Вот какие пришли ответы.
Станция: Павелецкая
Проблема: Там один общий вход и на Кольцевую, и на радиальную линии. Но как понять, где какой? Над одним написана цифра «2» в зеленом кружке (номер и цвет линии — Ред.), над другим - «5» в кружке коричневого цвета. Цветные кружочки - хорошо, а как дальтоникам быть? Или приезжим, которым цвета мало о чем говорят?
Предложения от пассажиров: Вернуть надпись "К поездам до станций" и перечисление названий станций, которые расположены на линии.
Ответ Московского метрополитена: «На некоторых линиях метро сегодня – больше 20 станций. Размер указателей не позволяет внести все станции, как это было раньше, – шрифт получится слишком мелким».
От редакции: То есть возвращать перечень не будут. Придется запоминать под каким номером идет нужная вам линия и каким цветом она обозначена. Глядишь, и привыкнем.
Станция: Киевская
Проблема: В растерянности люди не понимают, как попасть на станцию «Деловой центр». Или как по Филевской ветке поехать. Чтобы прочитать надпись на указателе, надо задирать голову.
Предложения от пассажиров: Нужно добавить голосовое объявление.
Ответ Московского метрополитена: «Большинство пассажиров как раз придерживаются прямо противоположного мнения: просят свести аудиообъявления до минимума.
Но мы непременно учтем жалобу на недостаток информации на этой станции и разместим дополнительные указатели, чтобы на станциях было удобнее ориентироваться.
Постараемся продумать различные форматы, чтобы объявления были не только над головой, но и на уровне глаз».
Станция: Театральная
Проблема: В совмещенном вестибюле со станцией «Площадь Революции» на указателях только названия и цифры, без указания полного перечня станций на линии, до которых можно доехать.
Предложения от пассажиров: Добавить перечень станций на указатели. Также можно разместить названия всех станций возле эскалаторов.
Ответ Московского метрополитена: «Мы размещаем вертикальные списки. На них можно увидеть не только полный перечень станций по направлению движения поезда, но и возможные пересадки.
Такие списки уже появились и на станции «Площадь Революции» в виде стикеров, позже их заменят на постоянные таблички».
Станция: Марьина роща
Проблема: Вообще нет указателей на станции. Нужно сначала пройти на одну из платформ и убедиться, что это твоя.
Предложения от пассажиров: Нужны дополнительные указатели.
Ответ Московского метрополитена: «После жалоб пассажиров на «Марьиной роще» уже размещено 20 новых табличек с наименованием станций».
Станция: Петровский парк
Проблема: Путаница с линиями. Слева написано «посадки нет», но и станции написаны с левой стороны.
Предложения от пассажиров: Указывать на электронном табло направление конкретного поезда.
Ответ Московского метрополитена: «Учитывая пожелания пассажиров, вскоре здесь будут работать электронные табло с отображением маршрута прибывающего поезда».
Станция: Полежаевская
Проблема: Указатели с направлениями расположены только, когда выходишь из первого и последнего вагона.
Предложения от пассажиров: Добавить указатели с названием улиц в центре платформы.
Ответ Московского метрополитена: «Сейчас на станции мало указателей, поскольку на «Полежаевской» работает только один вестибюль. Когда ремонт закончится, мы увеличим их количество».
Станция: Проспект Вернадского
Проблема: Мелкий шрифт, нечеткое разделение станций, что налево, что направо. Раньше между ними была четкая разделительная полоса. Невразумительное указание направлений, выходов.
Предложения от пассажиров: Сделать «жирнее» разделительную полосу на указателях. Добавить перечень улиц и объектов к которым можно выйти.
Ответ Московского метрополитена: «Уже принято решение увеличить шрифт на «разводящих» указателях на 16%. Постепенно меняем их на станциях.
Толщина разделительной линии тоже будет увеличена.
Работы по замене указателей на всех станциях будут завершены в 2019 году».
Станция: Пушкинская
Проблема: «На юг. Котельники», «На север. Планерная». Ориентация по частям света неудобна.
Предложения от пассажиров: Убрать эти дополнения, которые вводят в заблуждение.
Ответ Московского метрополитена: «Данная информация на указателях останется в качестве дополнительной».
Станция: Курская
Проблема: Мелкий шрифт.
Предложения от пассажиров: Нужно увеличить.
Ответ Московского метрополитена: См. ответ по станции «Проспект Вернадского»
Станция: Проспект Мира
Проблема: Список станций на кольцевой линии нечитабелен, так как названия располагаются в столбиках сверху-вниз, вместо привычного перечисления слева-направо.
Предложения от пассажиров: Нужно вернуть, как было. Или сделать дугу, чтобы было понятно, какая следующая станция.
Ответ Московского метрополитена: «Перечисление 12 станций Кольцевой линии в строку является наименее информативным способом подачи информации.
Перечисление станций в столбик легче воспринимается большинством пассажиров и помогает повысить скорость принятия решения для выбора маршрута. Кроме того, структурируя информацию таким образом, мы можем размещать информацию о возможных пересадках на указателе».
Станция: Зябликово
Проблема: На такой большой табличке поместился не весь перечень станций. Указано, что на линии есть еще 12 станций, но какие?
Навигация на станции метро "Зябликово".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Предложения от пассажиров: Нужно сделать мельче шрифт, но указать все станции.
Ответ Московского метрополитена: «Это был пилотный вариант. В начале 2019 года на станции «Зябликово» указатели будут заменены».
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