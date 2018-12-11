Что не так с новой навигацией в метро: нет полного перечня станций и мелкий шрифт на табличках

Москвичи продолжают спорить о новых указателях в подземке: одни говорят – все понятно, другие путаются и просят вернуть все, как было. Но только за последние семь лет в метро открыли 71 новою станцию, теперь всего - 221 станция. А будет еще больше. И это одна из главных причин, почему стали менять таблички. Другой вопрос, что где-то что-то не учли, недодумали — вот и понесся вал претензий.

«Комсомолка» собрала примеры - с какими трудностями столкнулись пассажиры, и отправила предложения по улучшению в столичный метрополитен. Вот какие пришли ответы.

Станция: Павелецкая

Проблема: Там один общий вход и на Кольцевую, и на радиальную линии. Но как понять, где какой? Над одним написана цифра «2» в зеленом кружке (номер и цвет линии — Ред.), над другим - «5» в кружке коричневого цвета. Цветные кружочки - хорошо, а как дальтоникам быть? Или приезжим, которым цвета мало о чем говорят?

Предложения от пассажиров: Вернуть надпись "К поездам до станций" и перечисление названий станций, которые расположены на линии.

Ответ Московского метрополитена: «На некоторых линиях метро сегодня – больше 20 станций. Размер указателей не позволяет внести все станции, как это было раньше, – шрифт получится слишком мелким».

От редакции: То есть возвращать перечень не будут. Придется запоминать под каким номером идет нужная вам линия и каким цветом она обозначена. Глядишь, и привыкнем.

Станция: Киевская

Проблема: В растерянности люди не понимают, как попасть на станцию «Деловой центр». Или как по Филевской ветке поехать. Чтобы прочитать надпись на указателе, надо задирать голову.

Предложения от пассажиров: Нужно добавить голосовое объявление.

Ответ Московского метрополитена: «Большинство пассажиров как раз придерживаются прямо противоположного мнения: просят свести аудиообъявления до минимума.

Но мы непременно учтем жалобу на недостаток информации на этой станции и разместим дополнительные указатели, чтобы на станциях было удобнее ориентироваться.

Постараемся продумать различные форматы, чтобы объявления были не только над головой, но и на уровне глаз».

Станция: Театральная

Проблема: В совмещенном вестибюле со станцией «Площадь Революции» на указателях только названия и цифры, без указания полного перечня станций на линии, до которых можно доехать.

Предложения от пассажиров: Добавить перечень станций на указатели. Также можно разместить названия всех станций возле эскалаторов.

Ответ Московского метрополитена: «Мы размещаем вертикальные списки. На них можно увидеть не только полный перечень станций по направлению движения поезда, но и возможные пересадки.

Такие списки уже появились и на станции «Площадь Революции» в виде стикеров, позже их заменят на постоянные таблички».

Станция: Марьина роща

Проблема: Вообще нет указателей на станции. Нужно сначала пройти на одну из платформ и убедиться, что это твоя.

Предложения от пассажиров: Нужны дополнительные указатели.

Ответ Московского метрополитена: «После жалоб пассажиров на «Марьиной роще» уже размещено 20 новых табличек с наименованием станций».

Станция: Петровский парк

Проблема: Путаница с линиями. Слева написано «посадки нет», но и станции написаны с левой стороны.

Предложения от пассажиров: Указывать на электронном табло направление конкретного поезда.

Ответ Московского метрополитена: «Учитывая пожелания пассажиров, вскоре здесь будут работать электронные табло с отображением маршрута прибывающего поезда».

Станция: Полежаевская

Проблема: Указатели с направлениями расположены только, когда выходишь из первого и последнего вагона.

Предложения от пассажиров: Добавить указатели с названием улиц в центре платформы.

Ответ Московского метрополитена: «Сейчас на станции мало указателей, поскольку на «Полежаевской» работает только один вестибюль. Когда ремонт закончится, мы увеличим их количество».

Станция: Проспект Вернадского

Проблема: Мелкий шрифт, нечеткое разделение станций, что налево, что направо. Раньше между ними была четкая разделительная полоса. Невразумительное указание направлений, выходов.

Предложения от пассажиров: Сделать «жирнее» разделительную полосу на указателях. Добавить перечень улиц и объектов к которым можно выйти.

Ответ Московского метрополитена: «Уже принято решение увеличить шрифт на «разводящих» указателях на 16%. Постепенно меняем их на станциях.

Толщина разделительной линии тоже будет увеличена.

Работы по замене указателей на всех станциях будут завершены в 2019 году».

Станция: Пушкинская

Проблема: «На юг. Котельники», «На север. Планерная». Ориентация по частям света неудобна.

Предложения от пассажиров: Убрать эти дополнения, которые вводят в заблуждение.

Ответ Московского метрополитена: «Данная информация на указателях останется в качестве дополнительной».

Станция: Курская

Проблема: Мелкий шрифт.

Предложения от пассажиров: Нужно увеличить.

Ответ Московского метрополитена: См. ответ по станции «Проспект Вернадского»

Станция: Проспект Мира

Проблема: Список станций на кольцевой линии нечитабелен, так как названия располагаются в столбиках сверху-вниз, вместо привычного перечисления слева-направо.

Предложения от пассажиров: Нужно вернуть, как было. Или сделать дугу, чтобы было понятно, какая следующая станция.

Ответ Московского метрополитена: «Перечисление 12 станций Кольцевой линии в строку является наименее информативным способом подачи информации.

Перечисление станций в столбик легче воспринимается большинством пассажиров и помогает повысить скорость принятия решения для выбора маршрута. Кроме того, структурируя информацию таким образом, мы можем размещать информацию о возможных пересадках на указателе».

Станция: Зябликово

Проблема: На такой большой табличке поместился не весь перечень станций. Указано, что на линии есть еще 12 станций, но какие?

Навигация на станции метро "Зябликово".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предложения от пассажиров: Нужно сделать мельче шрифт, но указать все станции.

Ответ Московского метрополитена: «Это был пилотный вариант. В начале 2019 года на станции «Зябликово» указатели будут заменены».

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