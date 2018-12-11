Застройка бывшего Бадаевского пивоваренного завода в Москве: Парк с полянами и лесными рощами, виллы с террасами

В ближайшие пять лет напротив Белого дома рядом с набережной Тараса Шевченко вырастет новый парк. Раньше на этом месте находился Бадаевский пивоваренный завод. Теперь частные инвесторы превратят бывшую промзону в жилые и общественные кварталы. Автор проекта - швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, лауреат Притцкеровской премии. Среди его работ - Олимпийский стадион в Пекине, Эльбская филармония в Гамбурге.

А в столице на площади 5 гектаров разобьют парк с полянами и лесными рощами, благоустроенной набережной вдоль Москвы-реки. В нем проложат пешеходные дорожки, высадят деревья и цветники, поставят детские площадки и беседки для отдыха. Сюда можно будет попасть в том числе и со стороны Кутузовского проспекта.

Около парка построят жилые дома. Фишкой станет один из них - 8-этажное здание на колоннах высотой 35 метров прямо посреди деревьев.

- Конструкция, аналогов которой в России пока нет, учитывает все действующие строительные нормы, в том числе требования по безопасности, - успокоил один из авторов проекта Пьер де Мерон.

Жильцы смогут попасть в свои «парящие» квартиры по лестницам и на лифтах. А на крыше комплекса разместят виллы с собственным приватным садом, надежными ограждениями и панорамными видами на Москву.

При этом сохранят и старинные корпуса Бадаевского завода. Здания признаны памятником промышленной архитектуры XIX века и находятся под охраной государства. В некоторых из них откроются рестораны, кафе, офисы, детские и спортивные центры. Весь комплекс с парком в промзоне пивзавода займет площадь более 100 тысяч квадратных метров.