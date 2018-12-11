2018-12-11T14:47:03+03:00
Общество

Борьба самбо станет олимпийским видом спорта

Исполком МОК принял решение 30 ноября в Токио
Олег РУБАШОВ
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Борьба самбо получила на три года временный статус олимпийского вида спорта. В будущем дисциплина сможет получить постоянное признание МОК.

- Впервые в истории олимпизма, олимпийского движения российский вид спорта получил признание. Это имеет большое историческое значение не только для самбо, но и для всего российского спорта, - заявил на пресс-конференции президент международной федерации самбо ФИАС Василий Шестаков.

Новый статус дает самбо важные преимущества. Самое главное: и международная федерация, и национальные федерации теперь имеют право на финансовую поддержку Олимпийского движения. ФИАС получит средства напрямую от МОК на развитие спорта.

- Признание открывает для ФИАС следующие новые возможности: возможность стать членом Ассоциации признанных международных федераций. Мы уже практически полноправная федерация, которую признали. ФИАС получает статус наблюдателя на встречах исполкома МОК с федерациями летних олимпийских видов спорта. ФИАС получает право на ежегодное финансирование со стороны МОК, это 32 тыс. долл. в год, - рассказал Шестаков.

По словам президента ФИАС, международная федерация сделала практически все, чтобы борьба самбо стала постоянным олимпийским видом спорта. Временный статус — это обязательная процедура. Без нее невозможно войти в олимпийскую спортивную семью.

Сейчас у российского вида спорта есть шанс в будущем попасть в программу Олимпийских игр.

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