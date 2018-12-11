2018-12-11T15:15:05+03:00
Общество

Школьница, которую пытались изнасиловать, пожаловалась на унижение со стороны сотрудников полиции

13-летняя девочка заявила, что во время опроса стражи порядка обсуждали ее внешний вид и оскорбляли
Семен ЕЛЕНИН
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Потерпевшая несовершеннолетняя заявила, что сотрудники ОВД Замоскворечье позволяли себе грубые высказывания в её адрес.Потерпевшая несовершеннолетняя заявила, что сотрудники ОВД Замоскворечье позволяли себе грубые высказывания в её адрес.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Детские омбудсмены разбираются с заявлением несовершеннолетней москвички. По словам семиклассницы, сначала ее пытались изнасиловать, а потом «добавили» еще и сотрудники полиции.

- 9 декабря в отдел полиции поступила телефонограмма из больницы, сообщили о несовершеннолетней москвичке, которая заявляет о попытке изнасилования, - рассказали «КП» в пресс-службе московской полиции.

Девочка заявила, что неизвестный мужчина прямо на улице напал на нее, избил, а потом попытался овладеть, но ей удалось убежать. Неизвестного в итоге нашли, задержали. В ближайшее время планируют предъявить обвинение. Однако сама школьница обратилась в аппарат Уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой.

- По ее словам, во время опроса об обстоятельствах нападения и приметах преступника в ОВД Замоскворечье сотрудники полиции позволяли себе грубые высказывания, - рассказывает сотрудник аппарата Детского омбудсмена. - Обсуждали ее внешний вид, говорили в ее адрес неприличные слова. Словом, намекали, что она сама виновата, что ее пытались изнасиловать.

Представители Анны Кузнецовой начали проверку. Собственную проверку - в отношении сотрудников полиции - проводит и Следственный комитет.

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