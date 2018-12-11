2018-12-12T12:58:03+03:00
Общество

Школьница, которую пытались изнасиловать, пожаловалась на унижение со стороны сотрудников полиции

13-летняя девочка заявила, что во время опроса стражи порядка обсуждали ее внешний вид и оскорбляли
Семен ЕЛЕНИН
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Потерпевшая несовершеннолетняя заявила, что сотрудники ОВД Замоскворечье позволяли себе грубые высказывания в её адрес.Потерпевшая несовершеннолетняя заявила, что сотрудники ОВД Замоскворечье позволяли себе грубые высказывания в её адрес.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Детские омбудсмены разбираются с заявлением несовершеннолетней москвички. По словам семиклассницы, сначала ее пытались изнасиловать, а потом «добавили» еще и сотрудники полиции.

- 9 декабря в отдел полиции поступила телефонограмма из больницы, сообщили о несовершеннолетней москвичке, которая заявляет о попытке изнасилования, - сообщили «КП» в пресс-службе московской полиции.

Девочка заявила, что неизвестный напал на нее, избил, а потом попытался овладеть, но ей удалось убежать. Мужчину в итоге нашли, задержали. 32-летний москвич. В ближайшее время ему могут предъявить обвинение. Однако сама школьница обратилась за помощью к сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии.

Правозащитники рассказывают, что со слов ребенка, ночь на 10 декабря она провела в ОВД Замоскворечье, причем «сотрудники полиции разговаривали с ней грубо, словесно унижали ее, комментировали ее внешний вид».

Уполномоченная по правам детей РФ Анна Кузнецова уже обсудила этот случай с детским омбудсменом Москвы Евгением Бунимовичем.

- По материалам, которые оказались в распоряжении детского омбудсмена, в первую очередь возникают вопросы - почему с ребенком до сих пор не работают соответствующие службы, психологи, - говорит Кузнецова, - где родители или законные представители девочки, какие меры приняты для возвращения ее в семью, где она проживает, как и почему она оказалась в ОВД Замоскворечье. Мы выясняем все обстоятельства. В этой ужасающей ситуации возмущает нечеловеческое отношение к пострадавшему ребенку и неподобающее поведение сотрудников полиции, которые вместо оказания всесторонней помощи потерпевшей, со слов девочки, подвергли её словесным унижениям.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. По задержанному уже назначены экспертизы. Параллельно проверяют и замоскворецких полицейских. Если слова девочки об унижении подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (это лишение свободы до 4 лет).

По информации «КП», пострадавшая девочка - не москвичка. Рассказывает, что еще неделю назад ушла из дома (не в первый раз) и приехала к друзьям в Москву. С родителями связываются.

- На данный момент несовершеннолетняя находится в одной из городских больниц под присмотром врачей, - сообщили в СК.

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