2018-12-11T17:58:11+03:00
Происшествия

В Москве банда цыган украла с банковских карт пенсионеров 10 миллионов рублей

Восемь человек арестованы, но фигурантов в этом уголовном деле гораздо больше
Анастасия ВАРДАНЯН
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В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуВ отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуФото: Олег ЗОЛОТО
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Банду телефонных мошенников, которые поставили на поток грабежи с банковских карт московских пенсионеров, задержали в столице. Восемь человек арестованы, но фигурантов в этом уголовном деле будет гораздо больше. Все они цыгане.

Доверчивых стариков дурили, как могли. Представлялись сотрудниками службы безопасности одного из крупных банков и всеми правдами и неправдами выманивали у пенсионеров номера карт и пароли.

- Злоумышленники подозреваются более чем в 60 эпизодах обмана пенсионеров. Сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей, - сообщила «Комсомолке» Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозят штрафы и до шести лет лишения свободы. Кроме того им придется компенсировать ущерб пострадавшим.

- В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ГУ МВД по Москве.

В полиции просят москвичей быть бдительными и не общаться с незнакомыми людьми по телефону.

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