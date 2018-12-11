В Москве банда цыган украла с банковских карт пенсионеров 10 миллионов рублей

Банду телефонных мошенников, которые поставили на поток грабежи с банковских карт московских пенсионеров, задержали в столице. Восемь человек арестованы, но фигурантов в этом уголовном деле будет гораздо больше. Все они цыгане.

Доверчивых стариков дурили, как могли. Представлялись сотрудниками службы безопасности одного из крупных банков и всеми правдами и неправдами выманивали у пенсионеров номера карт и пароли.

- Злоумышленники подозреваются более чем в 60 эпизодах обмана пенсионеров. Сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей, - сообщила «Комсомолке» Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозят штрафы и до шести лет лишения свободы. Кроме того им придется компенсировать ущерб пострадавшим.

- В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ГУ МВД по Москве.

В полиции просят москвичей быть бдительными и не общаться с незнакомыми людьми по телефону.

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