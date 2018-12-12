Маргарита Грачёва, которой муж отрубил руки, спустя год после трагедии снова села за руль

Месяц назад, напомним, суд дал «Подмосковному Отелло» Дмитрию Грачеву 14 лет строгого режима. Грузчик из Серпухова пытался оспорить срок в областном суде, но там оставили приговор в силе.

Между тем, исполнился ровно год со дня трагедии в Серпухове. Напомним, в декабре 2017-го Грачев вывез жену Маргариту в лес (пара была на грани развода) и отрубил ей топором кисти рук. Чтобы попытаться спасти хотя бы одну руку, женщину увезли в Москву. Микрохирург Тимофей Сухинин сумел пришить левую кисть, позже она успешно прижилась. Вместо правой руки у Риты теперь протез. Все это время она проходит долгий процесс реабилитации - специалисты помогают хотя бы частично восстановить функции рук.

«Да, этот год был очень сложным и тяжелым, - написала Маргарита Грачёва в соцсетях. - Как физически (постоянные операции и реабилитации), так и морально (бесконечные суды)».

Мама двоих мальчиков-дошкольников вспоминает, что после возвращения из больницы домой (нервы в левой руки ещё не проросли, на правой не было протеза, - Авт.) не могла самостоятельно делать даже самые элементарные вещи. Чистить зубы, кушать, пить, открывать двери.

Так сейчас выглядят руки Маргариты.

«Я не могла, но теперь могу! - пишет Рита. - Моё самое главное достижение за это время, возвращение за руль. Да-да, теперь я снова водитель».

«Я убедилась что иногда предают свои,а чужие, могут оказаться самыми близкими людьми, нужно радоваться жизни, не смотря на все преграды и трудности. Спасибо всем вам, кто был и остается рядом, помогает, поддерживает, терпит и любит меня...»

Сейчас Маргарита Грачёва находится в Санкт-Петербурге на очередной реабилитации. Врачи прогнозируют, что на левой руке нужно будет сделать не меньше двух операций. Однако даже при самом благоприятном исходе рука сможет работать только на 20-30% возможностей руки здорового человека.

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