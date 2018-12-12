Москвичи сами решат, как благоустроить их дворы в 2019 году

Весной 2019 года в Москве продолжится благоустройство дворов. Сейчас же москвичам предлагают определиться с территориями, которые нужно приводить в порядок. Обсуждения начались в мобильном проекте «Активный гражданин».

- Районные голосования будут открываться постепенно, каждое продлится 10 дней. Участники смогут выбрать территории, которые нужно привести в порядок, и расскажут, какие работы по благоустройству необходимо там провести, - рассказали в мэрии Москвы.

Москвичей просят указать: нужны ли дополнительные деревья и кустарники во дворах, какие площадки стоит оборудовать для отдыха с детьми, а какие — для занятий спортом, где выгуливать питомцев.

В начале года москвичей уже спрашивали, какие работы по благоустройству нужно проводить во дворах. Тогда свои голоса отдали жители 122 районов. Чтобы принять участие в районном голосовании, необходимо указать адрес проживания в профиле на сайте «Активного гражданина».

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Различные опросы и голосования среди москвичей по важным для развития города вопросам уже стали привычным делом. Сейчас трудно представить, что всего три года назад тем, кто хотел сделать жизнь в городе комфортной для всех, приходилось писать жалобы, собирать подписи, обращаться во все инстанции (подробности)