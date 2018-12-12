2018-12-12T15:45:40+03:00
Общество

Москвичи сами решат, как благоустроить их дворы в 2019 году

На сайте «Активный гражданин» уже начался активный обмен мнениями
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Проголосовать за варианты благоустройства двора москвичи смогут через проект Активный гражданин.Проголосовать за варианты благоустройства двора москвичи смогут через проект Активный гражданин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Весной 2019 года в Москве продолжится благоустройство дворов. Сейчас же москвичам предлагают определиться с территориями, которые нужно приводить в порядок. Обсуждения начались в мобильном проекте «Активный гражданин».

- Районные голосования будут открываться постепенно, каждое продлится 10 дней. Участники смогут выбрать территории, которые нужно привести в порядок, и расскажут, какие работы по благоустройству необходимо там провести, - рассказали в мэрии Москвы.

Москвичей просят указать: нужны ли дополнительные деревья и кустарники во дворах, какие площадки стоит оборудовать для отдыха с детьми, а какие — для занятий спортом, где выгуливать питомцев.

В начале года москвичей уже спрашивали, какие работы по благоустройству нужно проводить во дворах. Тогда свои голоса отдали жители 122 районов. Чтобы принять участие в районном голосовании, необходимо указать адрес проживания в профиле на сайте «Активного гражданина».

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«Активный гражданин»: И ты не один!

Различные опросы и голосования среди москвичей по важным для развития города вопросам уже стали привычным делом. Сейчас трудно представить, что всего три года назад тем, кто хотел сделать жизнь в городе комфортной для всех, приходилось писать жалобы, собирать подписи, обращаться во все инстанции (подробности)

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