2018-12-12T20:56:28+03:00
Общество

Терентьев и Амбиндер получили из рук Владимира Путина госпремии за достижения в сфере правозащиты и благотворительности

За них проголосовала специальная Общественная комиссия при президенте РФ
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Екатерининском зале первого корпуса Кремля сегодня прошла церемония, посвященная Международному дню прав человека. Президент России Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Отметим, что лауреаты 2018 года выбраны Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение премий. На первом этапе проверялась общественная деятельность кандидатов, а затем прошло голосование, в котором принимали участие члены комиссии - большинство поддержали выбор.

Государственные премии получили председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев и глава благотворительного общества «Русфонд» Лев Амбиндер.

Михаил Теретьев, создавший ВОИ еще 30 лет назад (в 1988-м!), получил госпремию из рук Президента за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности. Сегодня в возглавляемой им организации состоят более 1,5 миллиона россиян.

Лев Амбиндер в свою очередь был отмечен выдающиеся достижения в сфере благотворительности. «Русфонд» известен своими проектами по оказанию помощи страдающим тяжелыми заболеваниями детям, инвалидам и сиротам. Напомним, фонд создан Амбиндером в 1996 году. За эти годы благотворительная организация оказала адресную помощь более чем 20 тысячам детей.

Напомним, ежегодные госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность Президент РФ Владимир Путин утвердил в 2015 году. В 2016-м они были вручены в первый раз. Тогда лауреатами стали Доктор Лиза - Елизавета Глинка - и глава директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко. Спустя год - глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и руководитель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов.

Денежный размер премии - 2,5 миллиона рублей.

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