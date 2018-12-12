2018-12-12T20:56:28+03:00
Общество

Терентьев и Амбиндер получили из рук Владимира Путина госпремии за достижения в сфере правозащиты и благотворительности

За них проголосовала специальная Общественная комиссия при президенте РФ
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

В Екатерининском зале первого корпуса Кремля сегодня прошла церемония, посвященная Международному дню прав человека. Президент России Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Отметим, что лауреаты 2018 года выбраны Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение премий. На первом этапе проверялась общественная деятельность кандидатов, а затем прошло голосование, в котором принимали участие члены комиссии - большинство поддержали выбор.

Государственные премии получили председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев и глава благотворительного общества «Русфонд» Лев Амбиндер.

Михаил Теретьев, создавший ВОИ еще 30 лет назад (в 1988-м!), получил госпремию из рук Президента за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности. Сегодня в возглавляемой им организации состоят более 1,5 миллиона россиян.

Лев Амбиндер в свою очередь был отмечен выдающиеся достижения в сфере благотворительности. «Русфонд» известен своими проектами по оказанию помощи страдающим тяжелыми заболеваниями детям, инвалидам и сиротам. Напомним, фонд создан Амбиндером в 1996 году. За эти годы благотворительная организация оказала адресную помощь более чем 20 тысячам детей.

Напомним, ежегодные госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность Президент РФ Владимир Путин утвердил в 2015 году. В 2016-м они были вручены в первый раз. Тогда лауреатами стали Доктор Лиза - Елизавета Глинка - и глава директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко. Спустя год - глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и руководитель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов.

Денежный размер премии - 2,5 миллиона рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Новости 24
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»