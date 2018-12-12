Терентьев и Амбиндер получили из рук Владимира Путина госпремии за достижения в сфере правозащиты и благотворительности

В Екатерининском зале первого корпуса Кремля сегодня прошла церемония, посвященная Международному дню прав человека. Президент России Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Отметим, что лауреаты 2018 года выбраны Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение премий. На первом этапе проверялась общественная деятельность кандидатов, а затем прошло голосование, в котором принимали участие члены комиссии - большинство поддержали выбор.

Государственные премии получили председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев и глава благотворительного общества «Русфонд» Лев Амбиндер.

Михаил Теретьев, создавший ВОИ еще 30 лет назад (в 1988-м!), получил госпремию из рук Президента за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности. Сегодня в возглавляемой им организации состоят более 1,5 миллиона россиян.

Лев Амбиндер в свою очередь был отмечен выдающиеся достижения в сфере благотворительности. «Русфонд» известен своими проектами по оказанию помощи страдающим тяжелыми заболеваниями детям, инвалидам и сиротам. Напомним, фонд создан Амбиндером в 1996 году. За эти годы благотворительная организация оказала адресную помощь более чем 20 тысячам детей.

Напомним, ежегодные госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность Президент РФ Владимир Путин утвердил в 2015 году. В 2016-м они были вручены в первый раз. Тогда лауреатами стали Доктор Лиза - Елизавета Глинка - и глава директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко. Спустя год - глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и руководитель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов.

Денежный размер премии - 2,5 миллиона рублей.