2018-12-13T15:46:49+03:00
Общество

Собянин открыл фабрику цветной цифровой печати на ткани в технопарке "Калибр"

А также осмотрел строительство нового корпуса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин на территории технопарка "Калибр".Сергей Собянин на территории технопарка "Калибр".Фото: Алиса ТИТКО
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Новую фабрику цветной цифровой печати на ткани, созданную компанией "Solstudio Textile Group", 13 декабря открыли в технопарке "Калибр". На запуске итальянского цифрового принтера для печати на ткани присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Руководство технопарка очень активно привлекает на свои территории новые креативные производства. Каждый квадратный метр - это что-то новое, инновационное, - сказал Сергей Собянин.

- Здесь создано все для того, чтобы производство развивалось, - сказала мэру города Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group.

- Это один из лучших технопарков Москвы. У него серьезная программа развития. Акционеры вкладывают деньги - это очень важно, - отметил мэр города.

В технопарке работает более 200 компаний, которые занимаются развитием инновационных технологий и решений. За последние два года в "Калибре" открыли полигон для тестирования беспилотных автомобилей, создали детский технопарк. А теперь с помощью итальянского цифрового принтера будут осуществлять печать на тканях. Рисунки смогут переносить на хлопчатобумажную ткань и шелк, позже на шерсть. Мощность фабрики позволит печатать до 1,6 млн погонных метров тканей в год. Причем в планах поставки тканей не только российским компаниям, но и европейским. В ближайшее время фабрика "Solstudio" начнет сотрудничество с компанией "БАСК" (также резидент технопарка "Калибр"), которые производят пуховики на температуры ниже 60°C, а также городскую верхнюю одежду, палатки для арктических экспедиций и массового туризма, одежду для высотного альпинизма и походов выходного дня.

Вокруг этой фабрики в будущем планируют сформировать кластер креативной индустрии – дизайнерских студий и швейных производств.

Сергею Собянину рассказали, что на территории "Калибра" уже начато строительство еще одного корпуса, где разместят десятки инновационных предприятий. Общая площадь технопарка увеличится до 92 100 кв. м. Объем инвестиций в проект составит 2,83 млрд рублей. В новом производственно-лабораторном корпусе будут экологически чистые наукоемкие производства, компании НИОКР, инжиниринговые компании и проектные бюро. Это также означает, что в столице будут созданы новые рабочие места. В настоящее время в технопарке работает около 5000 человек.

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