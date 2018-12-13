Москвичка попросила не наказывать мужа, который выбросил ее в окно

Поздно вечером в субботу, 8 декабря, жители одной из многоэтажек в районе Копотни стали невольными свидетелями семейных разборок. Из квартиры, которую арендовали молодожены, доносились крики. Катя и Вадим* так шумели, что перебудили весь дом. Соседи грозились вызвать полицию, но пока раскачивались, случилась беда.

Отчаявшись утихомирить супругу, Вадим взял и выбросил ее в окно, как котенка. Бедняга пролетела вниз четыре этажа и приземлилась в сугроб. Услышавшие звук падения, соседи вызвали скорую.

- Это все он виноват! Качок проклятый! - показывали люди на супруга покалечившейся женщины.

Вадим, действительно мужчина со спортивным телосложением. Где он работает, соседи не знают. Все чаще видели его с огромной спортивной сумкой. С такими ходят завсегдатаи тренажерных залов. В инстаграме мужчины куча фотографий с гирями и штангами. И под каждой комментарий жены: «это мой красавчик». Судя по всему, Катя своего качка ревновала.

Вадим (слева), действительно мужчина со спортивным телосложениемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

26-летняя женщина, по словам врачей: «родилась в рубашке». Она отделалась переломами. Сотрудники больницы сообщили о травмах в полицию. Вот только Катя пошла на попятную.

- В объяснениях девушка сообщила, что из окна выпала сама и никаких претензий к супругу не имеет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Так что уголовное дело молодому мужчине не грозит. Сейчас он замаливает грехи и исправно навещает жену в больнице. Завтра, 14 декабря, пара отметит месяц супружеской жизни. Вот только в ресторан они вряд ли пойдут, гипс снимут еще не скоро.

* Имена изменены