2018-12-18T14:18:44+03:00
Происшествия

"Хоть машину бросай": из-за снегопада Москва встала в многокилометровых пробках

Скорость движения автомобилей по Садовому кольцу не превышает 10 километров в час
Анастасия ВАРДАНЯН
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В столичном департаменте транспорта призывают москвичей пользоваться общественным транспортомВ столичном департаменте транспорта призывают москвичей пользоваться общественным транспортомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным синоптиков Гидрометцентра России в четверг, 13 декабря, в Москве выпало около пяти миллиметров осадков. Это первый настоящий снегопад этой зимы. О нем городские власти предупреждали заранее. Но просьбу отказаться от использования личного транспорта, услышали не все. Как результат — многокилометровые пробки.

По состоянию на 17.00 загруженность дорог составляет семь из десяти баллов. В красный цвет на карте столицы окрашены главные транспортные узлы: МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Скорость движения на участках последнего не превышает 10 километров в час.

- Также плотное движение на шоссе Энтузиастов, Ленинском и Ленинградском проспектах, но затруднения здесь являются локальными и не имеют серьезных последствий для общего трафика. Основная причина загруженности - увеличение количества автомобилей в преддверии Нового года, а так же снегопад, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ЦОДД Москвы.

Автомобилисты активно комментируют дорожную обстановку.

- Поехали с сыном за билетами на елку. Хоть машину бросай и иди пешком. Два часа пилим по Садовому, - возмутилась москвичка.

- Тридцать минут простояли в Лефортовском тоннеле. Это кошмар, - прокомментировал водитель такси.

- На МКАДе каждые 5 километров ДТП. Ребята, ну вы бы переобулись уже: декабрь на дворе, - справедливо возмутился водитель большегруза.

Аварий на дорогах столицы, судя по карте «Яндекс», действительно много. Большинство из них без пострадавших. К примеру, на Рублево-Успенском шоссе столкнулись сразу три автомобиля. И таких «паровозиков» на дорогах много.

В столичном департаменте транспорта призывают москвичей пользоваться общественным транспортом. Погода в ближайшие дни в столице будет по-настоящему зимней. К выходным синоптики обещают двадцатиградусные морозы.

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