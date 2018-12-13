На ЗИЛе откроется экспериментальная школа с кванториумом на 2500 мест

Новая экспериментальная школа на 2500 мест на территории публичного акционерного общества «Завод имени И. А. Лихачева» станет экспериментальным учебным комплексом, в котором планируется внедрение новых учебных программ.

Сейчас на площадке завершено возведение конструктива здания, завершаются фасадные работы, выполнено более 60 процентов отделочные работы, идет благоустройство прилегающей территории.

Школу введут в 2019 году в кварталах бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Здание в четыре этажа поделят на блок начальной школы, блок основной и старшей школы и культурно-спортивную зону. Классы оснастят также и по своим блокам. К примеру, в начальной и старшей школе появятся отдельные внутренние дворы и большое пространство с площадками для спорта и отдыха.

В экспериментальном учебном центре откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда.

В столовой будет не один, а сразу два обеденных зала. Для младшеклассников - на 450 мест, для старшеклассников - на 800 мест. В группах продленного дня обустроят универсальные комнаты, как для отдыха, так и для занятий. Здесь будет и несколько спален.

Для дополнительного образования и внеурочной деятельности появятся кабинеты лего конструирования, изостудия, шахматный клуб. В школе откроются залы для гимнастики и хореографии, а также двухсветный зрительный зал на 1040 человек с эстрадой и артистическими. Окна в нем будут размещены друг напротив друга.

Все помещения школы спроектированы так, чтобы маломобильным посетителям было удобно передвигаться по зданию. В нем появятся 6 грузопассажирских лифтов.

Поскольку школа имеет сложную конфигурацию в плане и большую площадь, здесь впервые установят сенсорные информационные киоски (терминалы), с помощью которых учащиеся, преподаватели и гости школы смогут выбрать маршрут к необходимому помещению.

Главная фишка школы - детский технопарк «Кванториум». В нем можно проводить занятия для 120 - 140 учащихся в трех объединениях по образовательным направлениям: естественные науки «Биоквантум», робототехника и инженерно физические науки «Робоквантум», IT технологии «IT квантум», все обучающиеся работают в Hi tech цехе. Образовательная программа каждого направления делится на модули по возрастающей сложности. В кванториуме учащиеся получают возможность углубленно изучать естественные и инженерные науки, получают навыки в технических отраслях. Содержание и подача научной информации адаптирована для детей. В образовательных программах запланирована как групповая, так индивидуальная деятельность обучающихся.

После уроков ученики смогут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы, заниматься судостроением, микробиологией или построением виртуальной реальности. «Кванториум» будет открыт и для детей из других школ. Из учебного центра дети смогут попасть в жилой комплекс по соседству с помощью специального перехода, не выходя на проезжую часть.

- С начала года уже построено и сдано в эксплуатацию 9 объектов образования, - отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. - Всего в этом году будет завершено строительство 13 образовательных зданий на 5350 мест. Это 7 детских садов на 1675 мест, 4 школы на 3025 мест и 2 пристройки к ним на 650 мест. Все эти объекты мы сдаем под ключ, то есть с необходимым для обучения оснащением.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов образования на 8675 мест: 3 школы на 3950 мест, 7 БНК на 2250 мест и 10 детских садов на 2475 мест.

Всего же с 2018 по 2021 годы планируется построить и ввести в эксплуатацию 82 образовательных здания на 35 220 мест - детские сады, школы с пристройками: 20 школ на 16825 мест, 32 ДОУ на 8395 мест и 30 пристроек на 10000 мест.