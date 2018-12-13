Порой кажется, что 90-е никуда и не уходили. Подмосковные полицейские задержали двух «бойцов» из банды вымогателей, которые «крышевали» торговцев рынков.

Взяли их за эпизод, который случился на плодовоовощной базе в Долгопрудном. Однако в следствии считают, что ребята в течение долгого времени могли промышлять и в других районах.

В полицию заявила 45-летняя женщина, торгующая на базе овощами. Она рассказала, что около полугода назад к ней подошли несколько молодых парней, которые сообщили, что теперь она каждый месяц должна будет отдавать им по 50 тысяч рублей. Чтобы у нее дальше с бизнесом не было никаких проблем.

- Несколько месяцев торговка исправно платила, но потом стала отказываться от этого - ее доходов на «крышу» уже просто не хватало, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Когда она отказалась, молодые люди нагрянули к ней на рынок, облили из канистры бензином и угрожали сжечь, если она не продолжит платить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/682124" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье задержали вымогателей, которые обливали своих жертв бензином.

Этот эпизод был снят одной из камер видеонаблюдения, работающих на плодобазе, и стал важной уликой. В том числе благодаря камерам сыщикам удалось выйти на след рэкетиров.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны по местам временного проживания в Москве двое мужчин в возрасте 28 и 34 лет, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Оба арестованы.

По словам нашего источника, один из задержанных - уроженец Азербайджана, другой приехал в Москву из Дагестана. Их соучастников (еще не меньше четырех-пяти человек) сейчас ищут. В следствии уверены, что банда работала и по некоторым другим рынкам в Подмосковье и, возможно, в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц». Это до 15 лет колонии.