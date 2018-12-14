Мэр Сергей Собянин подписал постановление о социальных выплатах для москвичей в 2019 году. Для пенсионеров сохраняется минимальная сумма пенсии - 17 500 рублей. Напомним, ее поднимали с 1 января этого года. Тогда повышение коснулось 1 миллиона 370 тысяч пожилых москвичей. При этом 43 тысячи горожан впервые начали получать доплату к пенсии.

В новом году в связи с пенсионной реформой отдельные ежемесячные выплаты утвердили для ветеранов труда и ветеранов военной службы в возрасте от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), не получающих страховую пенсию по старости.

Суммы выплат (в рублях)

1. Всем семьям, в которых в 2019 году родятся дети

Единовременная компенсация при рождении ребенка:

- на первенца - 5500;

- на второго и последующих детей - 14 500.

2. Малообеспеченным семьям

Ежемесячное пособие на ребенка для семей с доходами ниже прожиточного минимума:

на детей в возрасте от 0 до 3 лет:

- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, - 15 000;

- в остальных семьях - 10 000

на детей в возрасте от 3 до 18 лет:

-одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, - 6000;

-в остальных семьях - 4000.

3. Многодетным семьям

Ежемесячная компенсация в связи с ростом стоимости жизни семьям:

- с 3 - 4 детьми - 1200;

- с 5 и более детьми - 1500.

Ежемесячная компенсация на покупку детских вещей семьям с 5 и более детьми, а также семьям с 10 и более детьми - 1800.

Ежемесячная компенсация семьям с 10 и более детьми - 1500.

Ежемесячная компенсация многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию, - 20 000.

Ежегодная компенсация к Международному дню семьи семье с 10 и более детьми - 20 000.

Ежегодная компенсация к Дню знаний семье с 10 и более детьми - 30 000.

Ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям:

- с 3 - 4 детьми - 1044;

- с 5 и более детьми - 2088.

Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона семьям с 3 и более детьми - 250.

Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 000.

4. Семьям инвалидов и детям-инвалидам

Ежемесячная компенсация жителям, занятым уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, - 12 000.

Ежемесячная компенсация на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям-инвалидам I или II группы - 12 000.

Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 000.

5. Некоторым семьям с детьми

Ежемесячная компенсация на детей в возрасте до 1,5 года - 1500.

Ежемесячная компенсация:

- на детей одиноких матерей (отцов) - 750 (для получающих ежемесячное пособие на ребенка) или 300 (если не получают ежемесячное пособие);

- на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - 600;

- на детей из семей, в которых один из родителей не платит алименты, - 600;

- на детей в возрасте до 1,5 года, родители которых являются инвалидами и (или) пенсионерами, - 600.

Ежемесячная компенсация на продукты на детей до 3 лет:

-одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, семьям, в которых один из родителей не платит алименты, - 675;

- студенческим семьям - 1875.

6. Некоторым жителям

Единовременная выплата семьям по случаю юбилея супружеской жизни:

50 лет - 20 000;

55 лет - 25 000;

60 лет - 25 000;

65 лет - 30 000;

70 лет - 30 000.

Единовременная выплата долгожителям:

100-летним юбилярам - 25 000;

- в возрасте 101 года и старше - 15 000.

Ежемесячная городская выплата:

-реабилитированным горожанам, а также признанным пострадавшими от политических репрессий - 2000;

-труженикам тыла - 1500;

- ветеранам труда и ветеранам военной службы - 1000.

Ежемесячная компенсация взамен:

- бесплатного проезда на городском общественном транспорте - 378;

- бесплатного проезда на пригородных электричках - 188;

- бесплатных лекарств - 1108.

Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона (в зависимости от льготы) - 250 или 500.

Ежемесячная компенсация инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для частичной компенсации расходов на продукты из социально необходимого набора - 2000.

Ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы во время Великой Отечественной войны, не выработавшим стажа для полной пенсии по старости (за выслугу лет), - 2000.

Ежемесячная компенсация инвалидам с детства из-за ранения во время Великой Отечественной войны - 2000.

Ежемесячная компенсация женщинам - инвалидам и участницам Великой Отечественной войны - 2000.

Ежемесячная компенсация горожанам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови во время Великой Отечественной войны, - 2000.

Ежемесячная компенсация участникам обороны Москвы - 8000.

Дополнительная ежемесячная выплата Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы - 25 000.

Ежемесячная компенсация вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак, - 5000.

Ежемесячная компенсация одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев России - 15 000.

Дополнительная пожизненная ежемесячная выплата пенсионерам - почетным гражданам Москвы - 50 000.

Ежемесячная компенсация пенсионерам - народным артистам СССР (РСФСР, России), заслуженным артистам РСФСР или России - 30 000.

7. Ветеранам труда и ветеранам военной службы в возрасте от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), не получающим страховую пенсию по старости

Ежемесячная городская выплата при условии, что денежный доход жителя не превышает 1 миллиона 800 тысяч рублей в год, - 1000.

Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона - 250.

Полный перечень городских пособий и доплат - на сайте mos.ru.