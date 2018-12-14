Столичное метро пройдет под Москвой-рекой, каналами и железными дорогами

На западном участке Большой Кольцевой линии (БКЛ) тоннель между станциями «Мневники» и «Улица Народного Ополчения» пройдет под каналом имени Москвы около шлюза № 9 Карамышевского гидроузла. Дальше метро пустят недалеко от опор эстакады на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Западный участок БКЛ доедет до кварталов новостроек, в том числе и программы реновации, в районе Мневниковской поймы. Более 500 тысяч москвичей из Хорошево-Мневников, Кунцева, Фили-Давыдкова, Крылатского, Филевского Парка, Можайского района смогут быстрее ездить по городу. При этом немного разгрузятся Арбатско-Покровская и Филевская линии метро. А в будущем появится пересадка с БКЛ на новую Рублево-Архангельскую линию.

Длина тоннеля - более 1,8 километра.

Когда построят: ориентировочно к концу 2019 года.

А НАД ПОЕЗДАМИ - ПРОГУЛКИ ПО «КОЛОМЕНСКОМУ»

Еще один подводный маршрут появится в районе Нагатинский Затон. Здесь сейчас строят тоннель между станциями восточного участка БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон».

Восточный участок БКЛ пойдет также под Курским направлением железной дороги, под Музеем- заповедником «Коломенское». Этот маршрут свяжет под землей районы Нагатинский Затон и Печатники. Он разгрузит Серпуховско- Тимирязевскую, Замоскворецкую, Люблинско- Дмитровскую и Таганско- Краснопресненскую линии. Пассажиры смогут сделать пересадку, не приезжая в центр города.

Длина тоннеля - около 2,5 километра.

Когда построят: к 2021 - 2022 годам.

ТАК ВСЕ ЗАСТРОИЛИ, ЧТО НЕ ПОДКОПАЕШЬСЯ

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии между станциями «Ржевская» и «Шереметьевская» тоннель скоро начнут копать под пятью участками Московской и Октябрьской железной дороги, Третьего транспортного кольца. Глубина трассы - от 30 до 70 метров.

На этом же северо- восточном отрезке БКЛ строят еще один тоннель - на участке между «Нижегородской» и «Авиамоторной». Он пройдет под районом Лефортово, железной дорогой Казанского направления и действующей станцией «Авиамоторная» на желтой ветке. С этого отрезка БКЛ потом можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Калининскую линии метро.

Длина тоннеля - между «Ржевской» и «Шереметьевской» - 3,5 километра, между «Нижегородской» и «Авиамоторной» - 1340 метров.

Когда построят: ориентировочно к 2019 - 2020 годам.

Куда поедем в 2018-м и 2019-м

ЧТО ЕЩЕ

На Некрасовской линии между станциями «Юго-Восточная» и «Нижегородская» поедет один тоннель большого диаметра. А по нему будут курсировать сразу два поезда в разных направлениях. Эта технология во всем мире называется испанским методом метростроения. Поскольку в Мадриде 90 процентов всех тоннелей именно двухпутные. Некрасовская линия пройдет параллельно существующей Таганско-Краснопресненской линии. Маршрут длиной 17,2 километра протянется из центра города в один из отдаленных районов юго-востока столицы - Некрасовку. Обе ветки пересекутся в районе Лермонтовского проспекта. Линия поедет через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Косино-Ухтомский, где пока нет метро. Ее планируют запустить уже до конца этого года.