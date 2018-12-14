Новые образовательные проекты Москвы: школа с «кванториумом» на ЗИЛе, детсады-трансформеры и центр самбо в «Лужниках»

Сейчас самая большая школа в России находится в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. В ней могут заниматься одновременно 2,1 тысячи учеников. Но скоро первенство будет за новой школой-гигантом на 2,5 тысячи человек. Ее построят в 2019 году в кварталах бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Какими будут современные образовательные проекты Москвы, нам рассказали в столичном Департаменте строительства.

1. ИДЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО КОСМОНАВТИКЕ

Школа-гигант на ЗИЛе станет экспериментальным учебным центром. Здание в четыре этажа поделят на блок начальной школы, блок основной и старшей школы и культурно-спортивную зону. Классы будут оснащены также по своим блокам. К примеру, в начальной и старшей школе появятся отдельные внутренние дворы и большое пространство с площадками для спорта и отдыха.

В экспериментальном учебном центре откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда.

В столовой будет не один, а сразу два обеденных зала. Для младшеклассников - на 450 мест, для старшеклассников - на 800 мест. В группах продленного дня обустроят универсальные комнаты, как для отдыха, так и для занятий; будет и несколько спален.

Дети смогут развивать свои творческие способности на уроках и дополнительных занятиях. В школе откроются залы для гимнастики и хореографии, а также двухсветный зрительный зал на 1040 человек с эстрадой и артистическими. Окна в нем будут размещены друг напротив друга.

Главная фишка школы - детский технопарк «Кванториум». После уроков ученики смогут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы, заниматься судостроением, микробиологией или построением виртуальной реальности. «Кванториум» будет открыт и для детей из других школ. Из учебного центра дети смогут попасть в жилой комплекс по соседству с помощью специального перехода, не выходя на проезжую часть.

В новых детских садах игровые комнаты можно превращать в спальни и наоборот. Фото: mos.ru

2. СТЕНЫ В СТОРОНЫ

В ближайшие три года в столице построят более 80 школ и детских садов. Все они рассчитаны почти на 35 тысяч мест. Садики теперь становятся мобильными. Это здания-трансформеры, в которых можно двигать стены-перегородки и менять внутренние помещения в зависимости от распорядка дня детей. К примеру, таким стал детсад на 300 мест на Воротынской улице в районе Куркино. В подобном здании может работать как начальная школа, где будут заниматься 12 классов по 25 человек, так и детский сад с 12 группами, рассчитанными на 25 человек.

При этом на переделку здания из одного варианта в другой ориентировочно тратится около 50 тысяч рублей, что составляет менее 0,1% от общей стоимости здания. Сюда входят демонтаж или установка ненесущих перегородок и дверей, а также других элементов здания.

Есть и другой вариант: спальни превращаются в игровые комнаты, в зоне отдыха появляются выкатные кровати, а прачечную убирают совсем. В детсадах-трансформерах между спальней и игровой комнатой ставят перегородку-гармошку. На время сна она будет выдвигаться и создавать уютную спальню, а затем собираться и расширять пространство для игр. Такие детские сады можно увидеть на улицах Брусилова и Адмирала Лазарева.

В центре самбо будут проводить не только тренировки, но и соревнования, выставки и медицинские обследования спортсменов. Фото: rfproject.ru

3. ВМЕСТО РЫНКА - СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

С начала года для москвичей открыли спортивный комплекс на Шипиловском проезде. При этом завершились инженерные работы на Гребном канале в Крылатском. До конца года предстоит ввести еще два сооружения - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Николая Старостина, стадион «Олимп» на Суздальской улице.

Кроме того, в Адресную инвестиционную программу (АИП) включили несколько значимых социальных зданий, открытие которых намечено на 2021 год. Среди них - международный центр самбо и центр бокса в Олимпийском комплексе «Лужники».

- Это будет объединенное крупное здание, к возведению которого планируется приступить в ближайшее время, - заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. - Работы будут проводиться за счет бюджета города.

Под застройку выделена площадка напротив «Лужников», между хоккейным дворцом и Третьим транспортным кольцом, на месте бывшего рынка. Площадь центра самбо и бокса может составить 10 - 15 тысяч квадратных метров. Реализация проекта займет 2 года. В международном центре самбо спортсмены смогут пройти обучение, здесь же создадут специализированную детскую школу, детский клуб, национальный музей самбо, офисы международных федераций.

В планах также строительство спортивного комплекса для Спортивной школы олимпийского резерва № 65 «Ника» на Волжском бульваре, развитие спортивного комплекса «Воробьевы горы» на улице Косыгина.

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ОТ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ДО КРУПНОГО МЕДЦЕНТРА

За здоровьем горожан будут следить еще внимательнее. Для будущих пациентов строятся как районные поликлиники, так и крупные медицинские комплексы. Об этом рассказали в Департаменте строительства города Москвы. Все здания оснащают современной медтехникой, необходимыми кабинетами и отделениями, а также удобными для пешеходов, в том числе инвалидов, подходами и лестницами. Это могут быть детско-взрослые поликлиники, такие как на Ленинградском проспекте в районе Беговой. Ее сейчас строят и планируют принять первых посетителей уже в 2019 году. В ней будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. (подробности)