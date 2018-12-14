В столице построят подстанцию скорой помощи

В будущем году на северо-востоке Москвы появится новая подстанция скорой помощи. Здание на улице Летчика Бабушкина - будет большим: три этажа и 4 тысячи квадратных метров. Здесь врачи смогут оказывать экстренную помощь круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, уже завершаются фасадные и отделочные работы, началась поставка оборудования. На первом этаже подстанции скорой помощи будет гараж для автомобилей и комната для оказания помощи больным. Рядом - комната отдыха, гардеробные и душевые. Второй этаж - это место отдыха бригад, здесь так же будет столовая. На третьем этаже - складские и служебные помещения, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки. "Всего в Москве до 2021 года построят - 6 подстанций скорой медицинской помощи", - добавил Андрей Бочкарев.