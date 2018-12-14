Большую кольцевую линию метро соединят с Сокольнической веткой

У метро «Проспект Вернадского» появились ограждающие конструкции котлована. Эта новая станция мелкого заложения и колонного типа станет частью Большой кольцевой линии. Станция появится вдоль улицы Удальцова около пересечения с проспектом Вернадского. После открытия она станет пересадочной с Сокольнической линии метро.

Сейчас строители заняты выемкой грунта из котлована. Они также проводят проходку правого и левого тоннелей в направлении станции «Мичуринский проспект» Большого кольца. Длина юго-западного участка - от «Аминьевское шоссе» до «Проспект Вернадского» - более 4,5 километров. Его планируют открыть в 2020 году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Большое кольцо метро разгрузит не только радиальные линии метро, но и основные магистрали, в том числе МКАД. А по словам руководителя Департамента строительства Андрея Бочкарева здесь появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути.