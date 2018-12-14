2018-12-14T11:11:17+03:00
Москва

Большую кольцевую линию метро соединят с Сокольнической веткой

Новый маршрут сократит пассажирам время в пути
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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У метро «Проспект Вернадского» появились ограждающие конструкции котлована. Эта новая станция мелкого заложения и колонного типа станет частью Большой кольцевой линии. Станция появится вдоль улицы Удальцова около пересечения с проспектом Вернадского. После открытия она станет пересадочной с Сокольнической линии метро.

Сейчас строители заняты выемкой грунта из котлована. Они также проводят проходку правого и левого тоннелей в направлении станции «Мичуринский проспект» Большого кольца. Длина юго-западного участка - от «Аминьевское шоссе» до «Проспект Вернадского» - более 4,5 километров. Его планируют открыть в 2020 году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Большое кольцо метро разгрузит не только радиальные линии метро, но и основные магистрали, в том числе МКАД. А по словам руководителя Департамента строительства Андрея Бочкарева здесь появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути.

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