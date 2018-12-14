Интернет-маркетолог Светлана Чистякова: «Простые цели мне неинтересны»

Однако есть среди нас такие девушки, которым это удается. Одна из них - успешный интернет-маркетолог Светлана Чистякова.

- Светлана, для начала расскажите немного о себе.

- Я замужем и воспитываю двух прекрасных дочерей. Сейчас живу и работаю во Франции как независимый консультант в области интернет-маркетинга - в основном в сфере развлечений (музыка, кино, видео клипы).

- Расскажите, как вы начали заниматься маркетингом и какой был ваш первый опыт?

- Моя карьера началась много лет назад в компании Estee Lauder. До этого я, конечно, тоже работала, но первый настоящий маркетологический опыт я получила именно в Estee Lauder. Это большая компания, американская, пропитанная настоящим американским духом, я считаю это был мой маркетологический университет. Рынок премиальной косметики активно рос в то время, было множество увлекательных и познавательных проектов. После Estee Lauder я много лет, до декретного отпуска, проработала в компании Clarins. Clarins был плацдармом для закрепления знаний и навыков, полученных ранее, а также возможностью попробовать свои силы в по настоящему больших проектах. Во время моей работы в Clarins как раз происходил бурный рост интернет-маркетинга, направления, которое привлекало меня более всего как профессионала, т.к. именно интернет-маркетинг уже тогда (2012 год) казался мне если не самым эффективным, то однозначно самым перспективным и, что самое главное - наиболее прозрачным из всех маркетинговых направлений. На мой взгляд, интернет-маркетинг и есть та самая возможность создать желаемый всеми компаниями диалог с потребителями.

Светлана и Джулия Брайт работают над новой концепцией.

- Почему после бьюти индустрии вы заинтересовались маркетингом в сфере индустрии развлечений и когда это произошло?

- Все началось на самом деле с любви к интернет-маркетингу. Во время работы в Clarins я не занималась именно этим направлением, но факультативно и достаточно много изучала его как теоретически, так и практически на примере различных кейсов. Мне было это очень интересно как с профессиональной точки зрения – я уверена, что это будущее, то место, где очень скоро будут сконцентрировано до 90% маркетинговых бюджетов крупных компаний, так и с практической – можно успешно работать и не быть привязанным к месту и ко времени. Ну а дальше, видимо, сила желания притянула обстоятельства. На одном из приемов Clarins в Париже я познакомилась с продюсером знаменного французского артиста MC Solaar, в тот вечер мы много говорили о музыке о глобализации, он рассказал мне что ему всегда было интересно поработать с русскоязычной исполнительницей и даже предложить такое сотрудничество MC Solaar. Я не забыла этот разговор и со временем, я тогда уже жила во Франции, из этого разговора родилась очень необычная концепция песни.

- Вы сейчас живёте и работаете во Франции, как на ваш взгляд работа маркетолога в этой стране отличается от работы маркетолога в России?

- В России рынок более динамичный, т.к. его развитие все еще продолжается. Во Франции рынок консолидирован и потребитель более избирателен, так что добиться результата – внимания потребителя и тем более лояльности гораздо сложнее. Для успеха надо быть гораздо более креативным с точки зрения концепции и профессиональным с точки зрения подхода к маркетинговой кампании. Детальный анализ рынка и как следствие правильное сообщение целевой аудитории и правильно построенный таргетинг это так же необходимые и фундаментальные этапы успеха.

Светлана Чистякова, успешный интернет-маркетолог.

- Легко ли девушке заниматься собственным бизнесом во Франции?

- Начну с того, что я думаю здесь во Франции не важно девушка ты или нет. Ко всем подход одинаковый. Свое дело – это всегда не легкий путь, а свое дело в другой стране, это еще чужой язык и менталитет. Кроме того, развитие интернет маркетинга, технологий продвижения и в целом креативности здесь, во Франции находится на гораздо более высоком уровне. Поэтому, конкуренция высока, что требует порой сумасшедшей самоотдачи. Но меня всегда это и привлекало, простые цели - это не интересно.

- Мы знаем, что вы добились больших успехов во Франции, расскажите о проектах, над которыми вы работали

- Наиболее успешным проектом был дуэт артистки из России Джулии Брайт, живущей сейчас в США, и легендарного французского артиста в жанре хип-хоп MC Solaar. Песня, концепцию которой я создала, вошла в мульти-платиновый диск MC Solar, признанный песенным альбомом года во Франции, что по сути является французским аналогом Грэмми. По признанию MC Solaar, именно эта песня под названием Frozen Fire стала самой важной для него композицией в этом альбоме и именно из-за этого дуэта.Песня исполняется на трех языках - английском, французском и русском, что по сути стало частью маркетинговой кампании альбома. И это вполне можно назвать очень значимым событием, так как артист из России впервые принял участие в записи диска, получившего награду альбом года во Франции. Также было еще несколько интернет маркетинг-проектов с одним из мировых лидеров в области музыкального софта, компании UVI, все они, благодаря правильному маркетингу, дали хорошие результаты.

- А как вам пришла идея такого необычного дуэта, ставшего столь успешным?

- История встречи с продюсером MC Solaar долго не выходила у меня из головы, постепенно родилась концепция. Меня так поразила схожесть наших мнений относительно того, что музыка не имеет границ и барьеров, что я не могла не реализовать это в продукте. Я искренне считаю, что именно музыка и красота - это те элементы, которые стирали и будут далее стирать границы между людьми, делая их ближе.

Светлана с мужем Дмитрием.

- Вы ведь замужем. Как ваш супруг отнесся к таким жизненным изменениям?

- Он всегда и во всем меня поддерживал и поддерживает. Вообще, мы оба всегда верили в необходимость творческой реализации, верили и поддерживали друг друга в период нашего становления. И этот этап нашей жизни не стал исключением. У него тоже есть любимое дело. И несмотря на то, что теперь мой супруг проводит огромное количество времени в самолетах, постоянно летая между Францией, где находится его семья и Россией, где находится его бизнес, мы абсолютно счастливы.

- Расскажите о своих новых проектах?

- Сейчас мой разум поглощен новым дуэтом, придуманным мною для Джулии Брайт и джазового барабанщика из Мексики Javo Barrera, песня уже записана и по моей концепции было создано оригинальное лирик-видео, которое надеюсь станет очень успешным. Всё дело в неожиданных сочетаниях, на этом строятся многие маркетинговые концепции и часто они становятся успешными. Также есть один совсем неординарный проект, где я выступаю в роли маркетолога и исполнительного продюсера, это пока секрет, могу лишь сказать: продюсер, работающий со мной над этим проектом в Европе номинант Оскара и Эмми.

- Ну и в заключение - напутствие от вас нашим читателям?

- Мое напутствие, всегда двигаться за мечтой. Невзирая на сложности, искать пути. Ведь человек создан для того, чтобы реализовать свой потенциал. Этот момент, когда приходит ощущения, что ты там, где ты должен быть, и есть настоящее счастье.