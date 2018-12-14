Как заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом в Москве

Как устроить, чтобы Дед Мороз поздравил вашего ребенка? Купить костюм с бородой и переодеть в него папу - такой вариант может подойти, если ребенок слишком маленький. Старшие заметят, что глаза у Деда Мороза такие же, как у папы. Не хотите разрушать веру своих детей в новогоднего волшебника? Тогда пригласите профессиональных аниматоров, которые и поздравят детей и будут с ними хороводы водить. «КП» выяснила, сколько стоит заказ Деда Мороза и Снегурочки на дом и как сэкономить?

100% трезвые Дед Мороз и Снегурочка

Профессиональные актеры компании «Служба Деда Мороза» готовы выступить в любом районе Москвы. В агентстве уверяют, что они будут 100% трезвые. Дед Мороз и Снегурочка предложат поздравления от 5 до 40 минут. Экспресс-поздравления обойдутся дешевле, цена будет увеличиваться ближе к 31 декабря. Имейте в виду, что стоимость программы с учетом того, что выступление в квартире или доме. Если нужны поздравления на улице, в ресторане или в офисе, то это за другую плату.

Бронировать по телефону: 8 (499) 705-81-01.

Стоимость: полноценная программа с хороводами и стишками (40 минут) — 5900-8400 рублей (до 31 декабря), 7300-15400 (31 декабря). Экспресс заказ Деда Мороза и Снегурочки (15 минут) — от 1490 рублей, мини поздравление (5 минут) — от 890 рублей.

Дед Мороз и Снегурочка в новогоднем поезде метро на Кольцевой линии.Фото: Евгения ГУСЕВА

Деда Мороза со Снегурочкой на лабутенах

Компания «МорозКо» предлагает заказать, как бюджетного волшебника, так и Деда Мороза с приставкой вип.

- Идей много: от шоу мыльных пузырей для ребенка до современного Деда Мороза со Снегурочкой на лабутенах, - предлагают в агентстве. - Хотите два Деда Мороза без Снегурки — пожалуйста. Аниматоры проведут эксклюзивный утренник хоть для ребенка, хоть для взрослых.

Бронировать по телефону: 8 (495) 665-27-30.

Стоимость: экспресс-поздравление - 2019-5400 рублей (до 31 декабря), 7500-8500 (31 декабря); стандартная программа — 2900-4300 рублей (до 31 декабря), 4700-10 900 рублей (31 декабря); вип-программа — 90 000 — 150 000 рублей (31 декабря, в зависимости от пожеланий и времени).

Дед Мороз с кроликом

В компании "'Сказка тут" работают выпускники театральных заведений таких, как ГИТИС и МХАТ. Они и стихи с детьми вместе читать будут и песни петь. Если ваш ребенок любит маленьких пушистых зверей, то Дед Мороз может их взять с собой. Например, кролика, шиншиллу или хорька.

Бронировать по телефону: 8 (495) 99 104 33.

Стоимость: 4000-6000 рублей (до 31 декабря), 6000-11 000 рублей (31 декабря). Мини-поздравление (15 минут) от 900 рублей.

Не хотите разрушать веру своих детей в новогоднего волшебника? Тогда пригласите профессиональных аниматоров!Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Дед Мороз пойдет по соседям

Если хотите устроить своему ребенку целое представление, то кроме Деда Мороза и Снегурочки можете позвать к себе еще и Скоморохов, Бабая или Кощея Бессмертного. Также компания предложит провести шоу мыльных пузырей или сказочно-волшебное научное шоу.

- У нас гибкая система скидок. Вы можете договориться с соседями, что Дед Мороз по очереди зайдет и к их детям. При этом на каждый заказ получите скидку в размере 10% и всем будет выгодно, - говорят в студии "Эйфория".

Бронировать по телефону: 8 (499)755-65-45.

Стоимость: 2500-3800 рублей (до 31 декабря), 4500-10 000 рублей (31 декабря).

Играем в снежки со Снегурочкой

Зимнюю сказку прямо у вас дома предлагает устроить агентство «Персонаж». Приедут Дед Мороз, Снегурочка и еще один мультяшный персонаж на выбор. Дед Мороз поможет нарядить елку, Снегурочка будет играть в снежки.

- У нас несколько предложений. Можно просто хороводы водить, можно организовать мыльные пузыри, шоу на выбор (химическое, бумажное или поролоновое), устроить снежную дискотеку или позвать фокусника с животными, - рассказывают в агентстве.

Бронировать по телефону: 8 (499)755-65-45.

Стоимость: 9 900 рублей (1 час), 19 900 рублей (2 часа).

Поздравление за 15 минут

- Продолжительное шоу, возможно, вашему ребенку и не нужно. Тут самое главное - восторг ребенка, что Дед Мороз и Снегурочка сами пришли и принесли ему подарки, - уверены в компании "Дед Мороз и Снегурочка".

Поэтому предлагают экспресс-поздравление за 15 минут. Дедушка Мороз придет в гости, поздравит ребенка, послушает выученные стихи и песенки, а Снегурочка вручит ему подарки.

Бронировать по телефону: 8 (499) 270 57 69.

Стоимость: 2200-3300 рублей (до 31 декабря), 3500-6200 (31 декабря).

Снегурочка с мини-пигами

Программу для детей до 14 лет предоставит компания "Русские традиции". За 25 минут детей поздравит Дед Мороз и Снегурочка, они проведут конкурсы и пять игр, будут водить хоровод, вручат подарки.

- Артисты с опытом работы детскими аниматорами, - говорят в компании.

Также за небольшую доплату можно заказать сказочных персонажей и героев мультфильмов. Например, Фиксика, свинку Пеппу, Чебурашку. А еще Дед Мороз со Снегуркой могут привезти живых мини-пигов, устроить шоу мыльных пузырей или бумажное шоу.

Бронировать по телефону: 8 (495) 646 00 67.

Стоимость: от 3300 рублей (в зависимости от набора услуг). В случае выезда за МКАД нужна доплата в размере 100 рублей за км.