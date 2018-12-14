2018-12-14T13:33:13+03:00
Москва

Новый спорткомплекс с катком откроют на юге Москвы

В нем смогут заниматься в том числе инвалиды
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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В районе Чертаново Центральное на юге Москвы появится спорткомплекс с катком. Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев на улице Красного Маяка уже завершились подготовительные работы. Сейчас идёт активное строительство, разводят инженерные коммуникации. Спорткомплекс будет готов уже в будущем году. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже запланировано ледовое поле размером 30 на 60 метров и кабинеты врачей. Для спортсменов предусмотрены помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек. В спорткомплексе появятся современные системы электронного судейства и хронометража. На втором этаже - спортзал в 250 квадратных метров. В нем смогут заниматься в том числе инвалиды. Как сказал Андрей Бочкарев, всего по Адресной инвестиционной программе Москвы до 2021 года появятся 30 спортивных объектов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что современные спорткомплексы должны быть в каждом округе столицы.

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