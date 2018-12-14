Елка из проездных билетов «Единый» появилась на станции метро «Тургеневская»

В столичном метро на станции «Тургеневская» уже появилась елка. Причем не традиционная из леса, а сделанная собственными руками из подручных предметов — елку собрали из использованных билетов «Единый». Как понимаете, елочка красного цвета. Ее высота 3,5 метра. Это же сколько понадобилось проездных? Более 230 тысяч бумажных билетов.

- Мы собрали все билеты, которые выкинули пассажиры за один день в метро и сделали из них праздничную елку. По весу это сопоставимо с 16 трехметровыми живыми елями, - говорит заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В столичной подземке елку собрали из использованных билетов «Единый». Фото пресс-службы Московского метрополитена

Елка будет не только радовать пассажиров столичного метро, но и нести важную идею — заботиться об окружающей природе. Как? Миссия елочки показать, как много бумаги в день выбрасывается. И лучше бы не покупать бумажные билеты, а пользоваться картой «Тройка». Кстати, если пассажирам елка понравится, то подобную хотят поставить и в следующем году. В метрополитене надеются, что к тому времени она станет на 1 метр ниже.

А вот получить именные «Тройки» с уникальным дизайном и бонусы на счет можно уже в ближайшее время. Для этого нужно приехать на станцию метро «Тургеневская», сделать фото на фоне необычной елки из билетов «Единый», выставить его в соцсетях с хэштегом #ёлкиподзащитойтройки и зарегистрироваться в программе лояльности «Город» для владельцев карты «Тройка» (gorodtroika.ru или в мобильном приложении «Город»).

И это еще не все. Два бесплатных мастер-класса по изготовлению елочных игрушек в метро пройдут 22 декабря для всех желающих (время будет опубликовано в официальных аккаунтах в социальных сетях Московского метрополитена).