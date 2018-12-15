Где покататься в Подмосковье: Снегу намели из пушки - на старт, лыжи и ватрушки!

Спортивный парк «Волен»

Это горнолыжный городок с развитой инфраструктурой (трассами, прокатом лыж, гостиницами и ресторанами). Находится в 46 км от МКАД. Спуски здесь освещаются, кататься можно и ночью. Уже открыто четыре склона (№ 6, 10, 11, 12). Также за отдельную плату можно воспользоваться услугами комплекса: баня, массажный кабинет.

ГДЕ: Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1 (64-й км трассы Москва - Дубна).

КОГДА: круглосуточно. Склоны открыты с 10.00 до 2.00. Работа подъемников: с понедельника по четверг - с 10.00 до 2.00, пятница - с 10.00 до 3.00, суббота - с 9.00 до 2.00, воскресенье - с 9.00 до 0.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники - от 35 до 70 рублей (в зависимости от времени), прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) - от 650 до 1100 рублей в час*.

Залог за комплект: 10 000 - 25 000 рублей (в зависимости от категории инвентаря) или водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства.

«Степаново»

В нескольких километрах от парка «Волен» есть еще одно место для катания на лыжах - комплекс «Степаново». Находится он в живописном лесу. Любители горных лыж и сноуборда говорят, что это одно из самых удобных мест для катаний. Ценители экстрима тоже едут сюда, так как есть трассы по 960 метров и немалый перепад высот - 90 метров. Четыре склона из шести уже открыли.

ГДЕ: Дмитровский район, деревня Степаново, в 4 км от спортивного парка «Волен» (см. выше).

КОГДА: круглосуточно. Склоны открыты с 18.00 до 2.00. Работа подъемников: с понедельника по четверг - с 11.00 до 2.00, пятница - с 11.00 до 3.00, суббота - c 9.00 до 2.00, воскресенье - с 9.00 до 0.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники - от 40 до 180 рублей (в зависимости от времени), прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) - от 800 до 1100 рублей в час*. Оплата - минимально за 2 часа. Залог за комплект лыж: 15 000 - 25 000 рублей (в зависимости от категории инвентаря) или водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства.

- А кому не хватило транспортных средств, будет кататься на собаках!Фото: Алексей ФОКИН

Клуб Леонида Тягачева

Он расположен на самой высокой точке Клинско-Дмитровской горной гряды в 40 км от Москвы. Здесь девять горнолыжных склонов (четыре уже открыты) и два учебных (открыты). А также есть бесплатная освещенная 5-километровая трасса для беговых лыж, дорожка для спуска на тюбах (или, как их еще называют, - ватрушках) и каток. Беговые лыжи, коньки и тюбы можно взять в службе проката. Также есть детский горнолыжный клуб «Медвежонок», гостиница, мини-спа-центр, ресторан и караоке-бар.

ГДЕ: Московская область, Дмитровский район, п/о Деденево, д. Шуколово.

КОГДА: круглосуточно. Склоны: понедельник - четверг - с 10.00 до 0.00, пятница - с 10.00 до 2.00, суббота - с 9.00 до 2.00, воскресенье - с 9.00 до 0.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники - от 50 до 90 рублей (в зависимости от средств на карте ски-пасс, минимально должна быть 1000 рублей), прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) - 700 рублей в час, последующие часы - по 500 рублей. Залог за комплект: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт) или 20 000 рублей.

Центр «Лоза»

Находится рядом с городом Сергиев Посад. На территории центра четыре трассы протяженностью 250 - 350 метров с перепадом высот от 40 до 65 метров. На каждой есть искусственное освещение и буксировочные канатные дороги. Есть кафе, пансионат «Восход», где можно сходить в бассейн, сауну, фитозал. Въезд на территорию центра бесплатный. Пока работает только один склон.

ГДЕ: Сергиево-Посадский район, поселок Учебного хозяйства Ситники. В 50 км от МКАД по Ярославскому шоссе (трасса М8).

КОГДА: понедельник - выходной, вторник - четверг - с 10.00 до 20.00, пятница и суббота - с 10.00 до 21.00, воскресенье - с 10.00 до 20.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники - от 25 до 50 рублей (в зависимости от времени), детям до 6 лет и пенсионерам старше 70 лет - бесплатно (в будние дни). Прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) - от 800 до 1200 рублей (первые два часа), последующие часы - от 350 до 500 рублей*. Залог за комплект: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт) или 20 000 рублей.

«Сорочаны»

Этот курорт называют подмосковной Швейцарией. В этом сезоне уже открыли четыре склона из десяти. А еще создали новую трассу для сноутюбинга с эскалаторами (подъемы бесплатные). Высота горы в «Сорочанах» - 225 метров. Перепад высот на трассах - до 90 метров, а протяженность - до 1050 метров. На склонах установлены австрийские подъемники: двухместная и четырехместная кресельные канатные дороги, три бугельных подъемника. Для детей открыт отдельный учебный склон с игровой зоной. В пункте проката есть камера хранения, где можно оставить собственное горнолыжное оборудование до следующего посещения.

ГДЕ: Дмитровский район, деревня Курово, д. 68.

КОГДА: понедельник - с 14.00 до 0.00, вторник - с 10.00 до 0.00, среда - с 10.00 до 1.00, четверг - с 10.00 до 1.00, пятница - с 10.00 до 3.00, суббота - с 9.00 до 2.00, воскресенье - с 9.00 до 1.00.

СТОИМОСТЬ: подъемники - 90 рублей, прокат комплекта (лыжи+ботинки+палки) - от 900 до 1500 рублей в час*. Залог за четыре комплекта: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства, для управления которым требуется водительское удостоверение категории В, при этом автомобиль должен находиться на парковке курорта. Еще вариант - оставить денежный залог (по разным программам - от 10 000 до 30 000 рублей).

* Цена зависит от класса инвентаря, дня недели - в выходные и праздничные дни дороже.

ВАЖНО

Лыжи в аренду не выдадут за 1 час до закрытия проката и за 1 час до остановки канатных дорог.

Приезжать можно с собственным комплектом (ботинками, лыжами, палками).

Заранее посчитайте, сколько денег должно быть с собой, особенно если планируете брать инвентарь в аренду, - на залог.