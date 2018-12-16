Кремлевскую елку 16 декабря срубили в Щелковском лесу. За несколько часов ее погрузят в автопоезд, который доставит лесную красавицу в Москву.

Рубить елку - дело нехитрое. Но, когда речь идет о главной новогодней елке страны, то тут уже подход другой. Нужна ювелирная точность лесника, ведь одно неправильное движение и придется искать новое дерево. А это отдельная история. Украшать Соборную площадь Кремля сможет не любая елка. Ежегодно в лесах Подмосковья проходит конкурс среди лесных красавиц. Участвовать имеют право только «дамы» достигшие 100 лет. Профессиональное жюри смотрит на внешний вид елочек, на их пушистость и высоту. Должны совпасть многие параметры: высота, возраст, диаметр ствола. Да, и вообще елочка должна быть красивой и пушистой.

Ежегодно в лесах Подмосковья проходит конкурс среди лесных красавиц. Участвовать имеют право только «дамы» достигшие 100 летФото: Алиса ТИТКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/682487" frameborder="0"></iframe> В Щелковском лесу срубили кремлевскую елку-2019.Алиса ТИТКО

- В этом году елочку выбрали в Щелковском районе. Ее возраст 100 лет, высота - 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров, - рассказала "Комсомольской правде" Елена Крылова, пресс-секретарь Управление делами президента РФ.

Из года в год сформировалась традиция провожать елку в Москву. В Щелковском лесу также устроили массовые гуляния. Приехали семьи из ближайших населенных пунктов, поставили самовар, напекли блинов и с песнями-плясками отправляли лесную красавицу в столицу.

30 секунд и елочку срубили, как в песенке "под самый корешок". Ее подхватил подъемный кран и уложил на автопоезд. Транспортировка займет два дня, елку специально будут везти ночью, чтобы не создавать пробки из области. А уже 18 декабря елочку встретят в Москве.

Из года в год сформировалась традиция провожать елку в Москву. В Щелковском лесу также устроили массовые гулянияФото: Алиса ТИТКО

- Завезем через Спасскую башню. Кстати, ворота там открываются только два раза в год. Первый раз, когда 9 мая министр обороны выезжает на парад, и второй раз, когда завозим елку, - рассказал замначальника главного управления делами президента Анатолий Кочанов.

В столице будет самое интересное - установка елки на Соборной площади и украшение игрушками. Каждый год был один и тот же наряд из ретро-игрушек, а в этом году выбрали стиль «Зимний лес». Для щелковской красавицы выделят несколько тысяч игрушек и около 1 км разноцветных гирлянд.

Одно неправильное движение и придется искать новое деревоФото: Алиса ТИТКО

Посмотреть на елочку при полном параде можно будет 26 декабря. Она станет главным объектом для хороводов.

- Восемнадцатый раз по поручению президента России Владимира Путина мы проводем общероссийскую елку в Кремлевском Дворце, где с 26 декабря по 8 января практически ежедневно будут проводить новогодние представления, - рассказал замначальника главного управления делами президента Анатолий Кочанов.

На Кремлевскую елку приедут 6000 школьников со всех уголков России, а также приглашения получили ребята из Абхазии и Южной Осетии. Детишек ждет экскурсионная и развлекательная программа.