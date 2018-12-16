В Москве закрывают легендарную Бутырскую тюрьму и изолятор «Красная Пресня»

Знаменитая «Бутырка», самая крупная тюрьма Москвы, и к тому же памятник архитектуры (ул. Новослободская, дом 45) скоро прекратит свое существование. Об этом со ссылкой на руководство ФСИН России сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

- Это наша с вами история, - написала она на своей страничке в Фейсбуке. - Место боли, но одновременно и надежд, место казни (про расстрельные подвалы Бутырки мне только на днях рассказывал один старый зэк) и место рождения (знаю несколько людей, которые родились от арестанток в камерах). Жаль, что ее закроют. Но надо двигаться дальше, надо строить современные изоляторы, где не меньше семи метров на человека, где большие окна, кондиционеры и т.д.

По словам Меркачевой, с «Бутыркой» и «Красной Пресней» вопрос решён окончательно. Но вместе с ними, возможно, закроют и «Матросскую тишину».

Поначалу ФСИН планировала отгрохать новый изолятор (вместо «Пресни») на пару тысяч мест. Но городские власти предложили закрыть сразу три тюрьмы, а вместо них (за счёт городского бюджета) построить одну большую. Вероятнее всего, за МКАД. Где-нибудь в Новой Москве. Сроки строительства минимальные - один год.

Как говорят в администрации ФСИН, освобождённые здания поступят в распоряжение столичных властей. Здание «Бутырки» под снос пойти не должно. Ибо этому сооружению больше двух сотен лет и оно представляет историческую ценность. В одной из башен, кстати, (которая и сейчас сохранилась), сидел перед своей казнью донской казак и предводитель Крестьянской войны (1773-1775) Емельян Пугачев.

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