2018-12-17T19:27:40+03:00
Происшествия

В московском клубе тусовщица умерла прямо за столом

"Заснувшую" девушку решили разбудить друзья, но она не подавала признаки жизни
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Труп молодой девушки обнаружили 16 декабря в клубе, который расположен по улице Барклая.Труп молодой девушки обнаружили 16 декабря в клубе, который расположен по улице Барклая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из клубов Москвы в ночь на 16 декабря произошла трагедия. Студентке Нине из Британской академии дизайна стало плохо, она лежала на столе. Друг, с которым девушка пришла, не сразу понял, что Нине нужна помощь и не трогал ее несколько часов. И, когда собирался уезжать, а это было около 4 утра, то решил все же разбудить подругу. Но та не подавала признаков жизни. В ночной клуб вызвали "скорую помощь", но врачи уже не могли помочь девушке. Она скончалась.

- По факту смерти девушки в столичном клубе проводится доследственная проверка, - рассказала "Комсомольской правде" старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Как рассказывают следователи, труп молодой девушки обнаружили 16 декабря в клубе, который расположен по улице Барклая.

- Девушка 2000 года рождения. На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти, - рассказали в ГУ СК по Москве.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотическим средством. Но следователи говорят, что еще будут проводиться проверочные мероприятия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. После результатов проверки будет принято процессуальное решение.

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