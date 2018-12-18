В павильоне "Атомная энергия" на ВДНХ открыли Дворец МФЦ

В столице открыли еще один многофункциональный центр - Дворец государственных услуг "Мои документы" на ВДНХ. Он расположен в павильоне "Атомная энергия" (исторический павильон № 71 "РСФСР") возле фонтана "Дружба народов". Новый центр 18 декабря посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Когда мы распределяли здания на ВДНХ у меня возникла идея, почему бы не сделать в одном из зданий центр "Мои документы", - сказал мэр Москвы.

В 90-е годы в этом павильоне была зона торговли, в 2000-х он был в аварийном состоянии. В нынешнем году в здании завершилась реконструкция, во время которой восстанавливали исторический облик.

Так как павильон является объектом культурного наследия (федерального значения), то при создании МФЦ была задача создать единое гармоничное пространство, объединяющие различные по функционалу зоны, но при этом оно должно было органично сочетаться с архитектурой 1954-го года, главное - не противоречить по стилистике. Внутренняя отделка имеет современный стиль, но при этом интерьер здания, как и раньше, украшают исторические элементы (колонны, фрески, лепнина на стенах, люстра в виде звезды).

Теперь же в павильоне создан Дворец МФЦ "Мои документы", в котором есть центр подготовки кадров, интерактивная зона, посвященная истории госуслуг в России, детская зона с кинотеатром и современное кафе. А еще в здании создали карту Москвы с указанием всех МФЦ столицы, чтобы посетители смогли найти ближайший центр возле своего дома. В Москве в настоящее время работает 129 центров "Мои документы", в их числе 125 обычных центров, два центра в ТиНАО и два флагманских центра в ЦАО и ЮЗАО.

В нынешнем году в здании завершилась реконструкция, во время которой восстанавливали исторический обликФото: Алиса ТИТКО

Посетители ВДНХ теперь могут прийти покататься на коньках, а также заглянуть в Дворец МФЦ, чтобы решить повседневные проблемы. Во Дворце открыто 20 окон приема, принимать клиентов будут 67 сотрудников. Здесь будут предоставлять более 180 государственных услуг, которые доступны во всех районных центрах. Однако здесь все же можно получить дополнительные услуги – государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные в любом субъекте Российской Федерации. Как объяснили сотрудники, в обычном районном МФЦ можно провести кадастровый учет или зарегистрировать права только на объекты, расположенные в Москве.

Дворец "Мои документы" будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

В павильоне "Атомная энергия" на ВДНХ открыли Дворец МФЦФото: Алиса ТИТКО

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Новые услуги центров "Мои документы"

Москвичи смогут получить необходимые документы "одним пакетом" в трех жизненных ситуациях: "Я – автомобилист", "Я потерял документы" и "Я оплачиваю налоги". Ранее такие "пакеты", как уточнили в мэрии Москвы, предоставлялись только во флагманских офисах и центрах госуслуг ЦАО.

"Одним пакетом" в трех жизненных ситуациях:

1. "Я – автомобилист" - за один визит можно подать документы на восстановление или замену прав и оформление международных водительских удостоверений, предоставление сведений о нарушениях дорожного движения, внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентных парковочных разрешений;

2. "Я потерял документы" - специалисты центра помогут оформить и восстановить водительские права, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту, ИНН, удостоверение многодетной семьи;

3. "Я оплачиваю налоги" - теперь можно за одно посещение в центр узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам.