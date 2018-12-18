В Москве откроют 214 елочных базаров

В столичных супермаркетах, на ярмарках выходного дня уже вовсю торгуют свежесрубленными елками, а с 20 декабря хвойные деревья начнут продавать на специальных елочных базарах. Всего откроют 214 точек в разных частях города.

Городские елочные базары будут оформлены в едином стиле: вывеска «Елочный базар», модульные ограждения. У продавцов обязан быть кассовый аппарат, линейка для замера высоты дерева (цена елок зависит от высоты, а значит, покупатель имеет право проверить). Также у продавца на видном месте должен быть прайс-лист и жалобная книга. Елочку обязаны упаковать.

В продажу в этом году поступят отечественные, а также импортные елки. Среди них пихта, сосна, лапник. Купить новогоднее дерево можно будет вплоть до 31 декабря.

Также на елочных базарах будут продавать саженцы хвойных деревьев для высадки в грунт. Например, на дачном участке.

В прошлом году букет из хвойных веток можно было купить от 350 рублей, средняя стоимость елки из Пермского края была от 1000 рублей за метр, а импортные деревья, например, нормандские ели и датские пихты продавали от 3500 рублей за метр. Кстати, цена и страна прибытия елки не влияет на ее время «жизни». Прямая зависимость от температурного режима. Если в помещении жарко, то хоть российская, хоть иностранная елка начнет желтеть.

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