Квартиры для реновации на месте Черкизона начнут строить в конце 2019 года

Столичные власти продолжают подбирать свободные участки для строительства новых домов программы реновации. Одной из таких площадок станет бывший Черкизовский рынок. Участок находится между Щелковским шоссе, Измайловским парком и Северо-Восточной хордой.

- У города сначала там была небольшая территория и участок застройщика, - рассказал сегодня, 18 декабря, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - На этом месте мы уже строим первые дома для реновации примерно на 70 тысяч квадратных метров. После переговоров с федеральными ведомствами Москва получила территорию бывшего Черкизона порядка 45 гектаров. Сейчас готовится новый проект планировки для этого района. Мы хотим построить здесь полноценный жилой микрорайон со смешанной функцией. То есть чтобы в одном месте были и жильё, и спортивные сооружения, и места отдыха, и офисные центры, и коммерческие первые этажи в домах, и общественные пространства, и привязка к транспортно-пересадочным узлам. А в этом район есть и две станции МЦК, и реконструированное Щелковское шоссе, и Северо-Восточная хорда, и две станции действующего метро.

По словам главы стройкомплекса Москвы, на месте Черкизона может появиться порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит создать новый микрорайон на востоке столицы и переселить туда практически всех участников реновации в Измайлово.

- Ближе к пруду в этом районе застройка будет не выше 5 этажей, для того, чтобы сохранить красивые виды на монастырь и на парк, - сказал Марат Хуснуллин. - К середине 2019 года подготовим необходимые документы по проекту. А до конца этого же года проведём конкурсы и выберем подрядчиков. Строительство новых домов на месте Черкизона может начаться уже в конце 2019 года.