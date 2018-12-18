Второй вестибюль на станции метро "Комсомольская" появится к 2022 году

На станции метро "Комсомольская" в скором времени станет удобнее и пассажирам подземки, и тем, кто приезжает в столицу на электричках и дальних поездах.

- По решению мэра Сергея Собянина мы ускоряем строительство второго вестибюля на станции метро "Комсомольская", - сообщил сегодня, 18 декабря, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Ранее проектирование этих работ планировалось на 2021 - 2022 годы. Но сейчас мы начинаем ускоренно готовить проект. Это очень сложный объект, поскольку нужно под действующей линией метро на большой глубине присоединиться к станции.

По словам главы стройкомплекса, строительство второго вестибюля на "Комсомольской" может продлиться не меньше трёх лет. Открытие вестибюля намечено на 2022 год.

Помимо этого, сейчас вместе с РЖД столичные власти занимаются интеграцией с городским транспортом железнодорожной станции Карачарово.

- В итоге на Казанском направлении железной дороги появится зонная станция, которая сможет принимать и пригородные, и дальние поезда, здесь будет связка с МЦК и двумя линиями метро, - сказал Марат Хуснуллин. - Это будет полноценный вокзал с подземным уровнем на 20 тысяч квадратных метров.

Еще одной зонной железнодорожной станцией станет Аминьевская на Киевском направлении. На ней будет три платформы и связка с Большой кольцевой линией метро.

Кроме того, столичные власти займутся и обновлением Курского вокзала.

- Мы будем продлевать Курское направление железной дороги до площади. Раз вокзалов, - рассказал заммэра. - Проект уже готовится. Безусловно, сам Курский вокзал будет обновляться, с историческими и новыми сооружениями, с участком высокоскоростных магистралей (ВСМ). Москве вокзал нужен для развития Московских центральных диаметров (МЦД). Поэтому мы будем перестраивать для движения скоростных поездов участок от Курского вокзала, площади трёх вокзалов и далее до Карачарово и практически до города Железнодорожный.