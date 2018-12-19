В "Домодедово" купили для самолетов тягач на базе танка Т-72

Столичный аэропорт "Домодедово" первым в России приобрел тягач на базе танка Т-72. Машина способна отбуксировать широкофюзеляжный двухпалубный самолет. Как будет происходить эвакуация лайнеров 19 декабря показали журналистам.

На летном поле появился самолет ИЛ-62. Нужно было отработать ситуацию по эвакуации. Будто лайнер застрял из-за неисправности. К самолету подъехала бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, созданная на базе танка Т-72. И это на вид прямо танк, причем в оранжево-черных цветах, напоминая георгиевскую ленту.

Машина создана на базе танка Т-72.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Почему такая расцветка? - спрашиваю.

- У нас вся техника на поле, в том числе и снегоуборочная, в оранжевых цветах, - объяснили в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

Аэропорт "Домодедово" первым в России приобрел тягач на базе танка Т-72.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А почему именно танк?

- Что касается военной промышленности, то закупить технику российского производства - самый оптимальный вариант с точки зрения поставки и дальнейшего обслуживания. В стране подобный заказ можно было сделать только на одном предприятии - на "Уралвагонзаводе". Аэропорт "Домодедово" покупает подобную технику в рамках обновления парка спецтранспорта.

- Раньше какую технику использовали при аварийно-спасательных работах?

- Менее мощный гусеничный универсальный тягач (ГТУ-1) и бульдозер на артиллерийском тягаче (БАТ-2). По техническим характеристикам, в том числе мощности и проходимости, эти машины значительно уступают новому танковому тягачу.

Мощности у танка серьезные - требующие усилия вытаскивания более 125 тонн. Тягач сможет эвакуировать самолеты при различных видах застревания. А также оказывать техническую помощь при ремонте и обслуживании техники в полевых условиях. Машина, кстати, имеет полноповоротный стреловой кран с грузоподъемностью 12 тонн.

Тягач сможет эвакуировать самолеты при различных видах застревания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Такой техникой же еще нужно уметь управлять. Пригласите на работу танкистов? - спрашиваю.

- Для управления новым тягачом БРЭМ-1 нужно два человека. Они уже прошли обучение непосредственно у производителя, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

У водителей танков будет время потренироваться в аэропорте. Ведь экстренные ситуации отрабатываются дважды в год, рассматриваются разные сценарии. Например, в прошлом году сотрудники аэропорта отрабатывали действия, когда происходила эвакуации воздушного судна с неисправной правой стойкой шасси. При этом аэропортовым службам якобы нужно было снять опасные грузы.