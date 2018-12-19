Выбирай «Мисс Москва-2018» вместе с «КП»

До конкурса красоты на звание самой сногсшибательной девушки столицы осталось меньше недели. 24 декабря в Первопрестольной пройдет шоу, на котором объявят имя «Мисс Москва-2018».

Три года назад на этом же шоу короновали Оксану Воеводину. А в этом году девушку короновали уже по-настоящему. Замужество москвички и короля Малайзии несколько недель обсуждал весь мир.

Финалистки конкурса "Мисс Москва 2018".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня перед нами новые участницы, которые дерзнут побороться за титул первой красавицы российского мегаполиса. Кто на ваш взгляд больше всего достоин этого звания? Выбирайте! А та, что наберет больше всего голосов читателей «КП», получит специальный приз на конкурсе. А возможно, выбор наших читателей совпадет с выбором жюри. Кто она «Мисс Москва-2018»?