2018-12-19T20:31:11+03:00
Общество

Выбирай «Мисс Москва-2018» вместе с «КП»

Не исключено, что кто-то из этих прелестниц в будущем выйдет замуж за короля. Голосуем!
kp.ru
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Кому-то из этих финалисток конкурса "Мисс Москве 2018" предстоит стать столичной королевой красоты.Кому-то из этих финалисток конкурса "Мисс Москве 2018" предстоит стать столичной королевой красоты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До конкурса красоты на звание самой сногсшибательной девушки столицы осталось меньше недели. 24 декабря в Первопрестольной пройдет шоу, на котором объявят имя «Мисс Москва-2018».

Три года назад на этом же шоу короновали Оксану Воеводину. А в этом году девушку короновали уже по-настоящему. Замужество москвички и короля Малайзии несколько недель обсуждал весь мир.

Финалистки конкурса "Мисс Москва 2018". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финалистки конкурса "Мисс Москва 2018".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня перед нами новые участницы, которые дерзнут побороться за титул первой красавицы российского мегаполиса. Кто на ваш взгляд больше всего достоин этого звания? Выбирайте! А та, что наберет больше всего голосов читателей «КП», получит специальный приз на конкурсе. А возможно, выбор наших читателей совпадет с выбором жюри. Кто она «Мисс Москва-2018»?

В 2017 году титул самой красивой москвички достался Елизавете Лопатиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2017 году титул самой красивой москвички достался Елизавете Лопатиной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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