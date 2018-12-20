2018-12-20T11:30:29+03:00
Происшествия

10 тонн сыра с кишечной палочкой изъяли в Подмосковье

Накануне Нового года партию фальсификата готовили к поставке в супермаркеты столицы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Опасный продукт, который сыром, язык не поворачивается назвать, в ближайшие дни будет уничтоженОпасный продукт, который сыром, язык не поворачивается назвать, в ближайшие дни будет уничтоженФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сыр с плесенью, но не с той, что благородная и полезная, а самой обычной, обнаружили сотрудники полиции на складе в подмосковном городе Руза. Дать ему вторую жизнь решили предприниматели. 10 тонн просроченного сыра они закупили на одном из молочных комбинатов. Непригодный к употреблению в пищу продукт решили переплавить и упаковать в под видом популярных брендов. Фальсификат накануне Нового года собирались продать в супермаркеты столицы. Но теперь отрава пойдет под пресс.

- Лабораторным исследованием в изъятых образцах фальсификата найдены бактерии группы кишечной палочки, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Опасный продукт, который сыром, язык не поворачивается назвать, в ближайшие дни будет уничтожен.

Накануне Нового года партию фальсификата готовили к поставке в супермаркеты столицы Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Накануне Нового года партию фальсификата готовили к поставке в супермаркеты столицыФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Директор склада и учредители фирмы сейчас дают показания следователям. Обвинение пока никому не предъявлено, но это дело времени.

Изъято более 10 тонн сырного продукта, не отвечающего требованиям безопасности.

- Возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, деятельностью фирмы заинтересовался Роспотребнадзор.

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