2018-12-20T17:35:41+03:00
Экономика

С 1 января 2019 года москвичи станут больше платить за газ, воду и отопление

Каждая услуга повысилась в среднем на 1,7 процента
Светлана ВОЛКОВА
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C нового года счета ЖКХ вырастут.C нового года счета ЖКХ вырастут.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С Нового года в столице подорожают еще три коммунальные услуги - газ, вода и отопление. Тарифы утвердил Департамент экономической политики и развития Москвы. Напомним, ранее поднялись ставки за содержание жилья, соцнайм и капремонт, электричество. Кроме того, выросли цены и на билеты для пассажиров пригородных электричек.

С 1 января 2019 года москвичи будут также платить больше:

- за газ - 6 руб. 74 коп. за 1 кубометр (сейчас - 6 руб. 63 коп.);

- за отопление - 2 318 руб. 59 коп. за Гкал (сейчас - 2 279 руб. 95 коп.);

- за горячую воду - 191 руб. 73 коп. за куб. м. (сейчас - 188 руб. 53 коп.);

- за холодную воду - 38 руб. 70 коп. за куб. м. (сейчас - 38 руб. 06 коп.);

- за канализацию - 27 руб. 47 коп. за куб. м. (сейчас - 27 руб. 01 коп.).

При этом в столице сохраняются все действующие льготы на оплату коммунальных услуг. Субсидию на квартплату вправе получить семьи, в которых больше 10 процентов домашнего дохода тратится на «коммуналку». Чтобы ее оформить, нужно обратиться в районный центр жилищных субсидий.

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