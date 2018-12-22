Мода на керлинг в Москве: идем играть на Новый Арбат и ВДНХ

О керлинге многие узнали, когда наша Анастасия Брызгалова завоевала по этому виду спорту бронзу на Олимпиаде. Она приковала внимание всего мира: ее называли самой красивой керлингисткой, сравнивали с Анджелиной Джоли. Но самый главный эффект от ее игры — многие стали изучать керлинг, появилось желание попробовать эти "шахматы со швабрами" или "камни на льду". В том сезоне на зимних площадках в Москве стали появляться ледяные дорожки для этой игры. Играть в керлинг становится модно.

- За первую неделю работы площадки керлинга на Новом Арбате к нам пришли почти 2000 участников. Взрослые и дети в восторге. Это говорит, что керлинг развивается и набирает обороты в России. Такие показатели, как сейчас в Москве, нас очень радуют. Мы уверенны, что многие дети заинтересуются и пойдут обучаться профессионально, а потом у нас появятся новые чемпионы, - рассказал "Комсомольской правде" Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России.

Новый Арбат

Раз такой большой спрос, тоже решила сходить и попробовать, что это за игра такая — керлинг? Иду на Новый Арбат. Площадка для керлинга там появилась в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Есть три ледяные дорожки длиной по 35 метров каждая, они оборудованы всем необходимым инвентарем. Работает площадка бесплатно. А если не умеешь? Научат. На месте есть инструкторы.

- Берите эластичный наколенник, чтобы не травмироваться и не порвать брюки. Слайдер одевается на обувь сверху. И вот вам щетка (швабра), - говорит инструктор Дмитрий.

Передо мной камни с ручками (так называют круглые снаряды), под ногой опора.

- Упирайтесь ногой и делайте толчок, - говорит Дмитрий.

- А со шваброй что делать? - спрашиваю.

- Держите ее в левой руке, она поможет вам балансировать.

Сдвинуть гранитный камень с места непросто - его вес почти 20 кг (точнее 19,96 кг). Для этого и делается толчок. Задача новичка, чтобы камень преодолел максимальное расстояние. В командной игре нужно отправить в «дом» (круг) как можно больше своих камней и не дать сопернику сделать то же самое. Но это уже сложный уровень. Для начала стоит попробовать — как минимум, это весело, а еще и в центре сияющей Москвы.

- Кроме того, тренеры будут ежедневно проводить мастер-классы для всех желающих. А по выходным это будут делать настоящие звезды керлинга: победитель и призер чемпионатов мира Даниил Горячев, двукратная чемпионка Европы и четырехкратный призер чемпионата мира Анна Сидорова, двукратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионата мира Екатерина Галкина, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

ГДЕ: на Новом Арбате в районе дома № 21. Ближайшая станция метро «Арбатская» или «Смоленская».

КОГДА: до 14 января 2019 года ежедневно c 12.00 до 21.00, запись на игры и тренировки – на сайте curling.ru.

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

ВДНХ

За фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ построили крытый павильон, где создали шесть дорожек для керлинга (пять дорожек — 10 х 2 м, одна дорожка (детская) — 5,5 х 2 м). На каждой имеется спортивный инвентарь для игры в керлинг (шесть комплектов). На одной дорожке одновременно смогут играть восемь человек. Если никогда не пробовали, то помогут инструкторы. Играть разрешат даже детям от трех лет.

- В течение всего сезона 2018/19 года на площадке для игры в керлинг будут проводиться необычные командные соревнования под руководством аниматоров, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

ГДЕ: павильон расположен за фонтаном «Дружба народов», проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

КОГДА: с понедельника по пятницу с 11.00 до 23.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни с 10.00 до 23.00.

СТОИМОСТЬ: 1. Аренда игровой дорожки размером 10х2 метра в будние дни с 11.00 до 17.00 составляет 1000 рублей/30 минут, с 17.00 до 23.00 — 1500 рублей/30 минут. В выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00 — 1500 рублей/30 минут, с 13.00 до 23.00 — 2000 рублей/30 минут. 2. Аренды игровой дорожки размером 5,5 х 2 м в будние дни с 11.00 до 17.00 составляет 600 рублей/30 минут, с 17.00 до 23.00 — 900 рублей/30 минут. В выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00 — 900 рублей/30 минут, с 13.00 до 23.00 — 1200 рублей/30 минут.

КЕРЛИНГ КЛУБЫ В МОСКВЕ

Московский керлинг клуб

Это один из лучших спортивных центров, где есть пять дорожек для керлинга. Для комфортной игры на одной дорожке необходимо от 6 до 10 человек. Самый популярный тайминг игры в керлинг - два часа.

- Когда все уже перепробовали, обошли все квесты и бар-олимпиады Москвы, пора идти к нам, - говорят в Московском керлинг клубе. - Даже если вы ни разу не играли, освоить правила вам поможет инструктор, и вы быстро вольетесь в игру.

ГДЕ: Михайловский проезд, 1 стр. 1. Ближайшая станция метро "Пролетарская".

КОГДА: ежедневно с 10.00 до 23.00.

СТОИМОСТЬ: до 1 января цена дорожки составляет 12 000 рублей/час, c 1 по 8 января - 6000 рублей/час, с 9 января - 9000 рублей/час.

Новая Лига

Крелинг клуб "Новая Лига" находится на территории парка "Фестивальный". Здесь четыре ледовые дорожки мирового стандарта. Стоит понимать, что именно здесь тренируются игроки олимпийской сборной России. Если не умеете играть, то профессиональные инструкторы научат игре в керлинг.

- Мы единственный клуб в Москве, где выдются профессиональные ботинки для керлинга, - говорят в клубе "Новая Лига".

Кстати, в этом клубе открыта школа керлинга: детская (платное и бесплатное отделение) и взрослая.

ГДЕ: Сущевский Вал, вл. 56. Ближайшая станция метро "Марьина роща".

КОГДА: ежедневно, с 11.00 до 0.00.

СТОИМОСТЬ: декабрь - 12 000 рублей/час, январь - 9000 рублей/час.

"Москвич"

В спортивной школе олимпийского резерва "Москвич" функционируют 13 видов спорта, в их числе и керлинг. Здесь крытая площадка, дорожка 50х25 м. Прийти на занятие можно одному или целой компанией. Если порравится, то оформить абонемент со скидкой.

В школе регулярно проводится набор детей. Среди выпускников много известных спортсменов.

ГДЕ: Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 10. Ближайшая станция метро "Кузьминки".

КОГДА: ежедневно с 9.30 до 23.00.

СТОИМОСТЬ: 3300 рублей/час.

Планета льда

В клубе "Планета льда" представят несколько программ, в том числе и развлекательеые. На одной дорожке могут играть две команды по 4-5 человек. Если вы не нашли компанию, то есть программа "Новичок" (можно поиграть в любой день недели, кроме воскресенья).

- Программа «Новичок» предназначена для тех, кто давно хочет поиграть в керлинг, но никак не может собрать свою команду. Вы можете прийти один или с друзьями, по очень выгодным условиям, - рассказывабт в клубе "Планета льда". - В течении часа вас обучат основам и правилам игры в керлинг, персональный инструктор будет с вами, на протяжении всего вашего времени на льду.

При клубе работают ресторан и четыре банкетных зала, а значит что можно отметить День рождения или организовать корпоратив прямо на льду.

ГДЕ: ул. Воронежская, дом 13. Ближайшая станция метро "Домодедовская".

КОГДА: ежедневно с 10.00 до 0.00.

СТОИМОСТЬ: с понедельника по субботу - 9990 рублей/час, в воскресенье - 6990 рублей/час. Услуги тренера - 1500 рублей/час. Для компаний более десяти человек на одну дорожку инструктаж оплачивается отдельно. Инвентарь для игры выдается бесплатно (обувь, щетки, наколенники). Стоимость программы «Новичок» - 1000 рублей с человека.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В керлинг стали играть в далеком XVI веке в Шотландии. Команды по очереди запускают по льду гранитные камни в сторону мишени (так называемого "дома"), при этом нужно вытолкнуть снаряды соперника. Участники натирают лед перед снарядами специальными щетками, чтобы помочь камням скользить и двигаться быстрее. Эта одновременно веселая и серьезная игра стала с 1998 года Олимпийским видом спорта.