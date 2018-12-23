2018-12-23T10:51:09+03:00
Общество

Забег Дедов Морозов на ВДНХ: В благотворительной акции принимают участие более 2000 человек

Все средства, вырученные в рамках мероприятия, передадут фонду помощи хосписам для неизлечимо больных взрослых и детей
Денис СУХОВ
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Необычный забег посвящен самым благородным целям. ФОТО: @funrunsmsk FacebookНеобычный забег посвящен самым благородным целям. ФОТО: @funrunsmsk Facebook
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В Москве 23 декабря проходит необычная благотворительная акция - многокилометровый забег Дедов Морозов. Более двух тысяч человек в костюмах новогоднего волшебника пробегут по ВДНХ на дистанции 5 и 10 км.

Стоимость участия для одного человека (независимо от дистанции) составила 1500 рублей. Средства, вырученные в рамках мероприятия, направят фонду помощи хосписам для неизлечимо больных взрослых и детей "Вера".

Благодаря собранным средствам, пациенты хосписов из разных регионов России смогут встретить Новый год не в больничных палатах, а в кругу семьи. А их родные получат социальную и психологическую поддержку.

"Конец декабря – время ожидания праздника и подарков. Мы хотим, чтобы таким оно было для всех – особенно для тех, кто неизлечимо болен", - отметили организаторы забега.

Забег Дедов Морозов на ВДНХ.

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