Москвичей попросили не наряжать елки в лесах и парках

Праздник. Народ украшает елки. И не только дома, между прочим. Многие для настроения развешивают блестящие шары и мишуру на деревья во дворе. Оказывается, в канун Нового года часто украшают дикие елочки даже в лесах и лесопарках. Приезжает веселая шумная компания с детьми, разбросала по мохнатым веткам «красоты», пару часов поскакала вокруг и - по домам. А все эти блестяшки - очень опасная штука.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросил горожан воздержаться от украшения елок на природных территориях.

- Есть несколько аспектов, почему это вредно, - объясняет кандидат биологических наук, редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов. - Опустим чисто эстетический момент: приезжает человек в лес, чтобы отдохнуть, насладиться нетронутой природой, а на елках какие-то поросята всякого мусора понавешали. Беда в другом. От ветра шары, мишура и «дождики» падают с веток вниз. В лесу ведь нет дворников, которые все это будут убирать. И все это, сделанное из очень долго разлагающихся материалов, потом много десятилетий будет лежать в земле.

Но это еще что. Оказывается, украшения иногда могут поедать даже некоторые виды животных. Например, лисицы. Украшения, напомним, делают из фольги. Это металл. И вот в желудке небольшой зверушки появляется мохнатая мишура или «дождик», которым при натяжении вполне можно порезаться. В некоторых случаях такие посторонние предметы грозят бедолагам мучительной смертью.

Страдают не только дикие звери, но и домашние питомцы - москвичи ведь часто выезжают на природу с собаками. Псы некоторых пород постоянно хватают с полу различные предметы. В период праздников у ветеринаров возникает поток посетителей с животными, проглотившими «дождики». В лучшем случае эта история закончится для питомца плохим стулом, в худшем - заворотом кишок.