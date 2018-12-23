2018-12-23T14:01:02+03:00
Общество

Погода в Москве 23 - 30 декабря: Под Новый год будет снежно и морозно

Сугробы в столице и так уже как в середине зимы. И наметёт ещё! Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 23 - 30 декабря
Юлия СМИРНОВА
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В Гидрометцентре России поделились подробным прогнозом погоды на предновогоднюю неделю.В Гидрометцентре России поделились подробным прогнозом погоды на предновогоднюю неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый год москвичи встретят с настоящей зимней погодой, от чего уже отвыкли в последнее время. В XXI веке чаще приходилось гадать, выпадет ли снег к новогодней ночи, или по лужам будем шлёпать. Сейчас - другое дело.

В декабре-2018 никаких оттепелей. А сугробы уже выросли такими, как обычно бывают в середине зимы. В Москве в районе ВДНХ их высота 24 сантиметра, в Измайлове 28 см. В Подмосковье больше всего снега намело в Коломне, 30 см. Самый скромный снежный покров в Клину и Можайске - 19 см. В Новом Иерусалиме, Волоколамске и Дмитрове 22 см (это всё данные Московского метеобюро).

Снегопад, начавшийся в пятницу, будет продолжаться и в воскресенье, и в понедельник.

Это будет постоянный монотонный снег. Сугробы станут высотой около 30 сантиметров, – цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

А ближе к бою курантов ещё и морозы усилятся!

В Гидрометцентре России с “КП” поделились подробным прогнозом погоды на предновогоднюю неделю, 23 - 30 декабря:

В воскресенье, 23 декабря, пасмурно, ветрено и снежно. Днём -2…-7 градусов.

В понедельник, 24 декабря, ночью -3…-8 градусов, днём -1…-6. Облачно, снег.

Во вторник, 25 декабря, круглые сутки от -5 до -10 градусов. Небо по-прежнему затянуто облаками, временами будет сыпать небольшой снег.

Со среды до пятницы, 26, 27 и 28 декабря, ночная стужа усилится до -14…-19 градусов, днём -5…-10. Такая погода на 2 - 3 градуса холоднее, чем положено по климатическим нормам. Будет облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

В субботу и воскресенье, 29 - 30 декабря, по ночам до -11…-16 градусов, днём -5…-10.

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