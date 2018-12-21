Возле Киевского вокзала открыли демонстрационный павильон МЦД

В скором времени словарный запас москвичей пополнится новым словом "МЦД". Московские центральные диаметры станут новым видом транспорта, связывающий пригородные электрички и станции метрополитена. Фактически, создадут систему наземного метро. Познакомиться с проектом можно с 22 декабря в демонстрационном павильоне МЦД на Киевской площади. Накануне его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

В павильоне можно ознакомиться с маршрутами, инфраструктурой и сервисами будущих МЦД. Напомним, что столице планируют запустить пять линий Московских центральных диаметров. Два первых диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - должны запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. После планируют ввести еще три линии: МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Московские центральные диаметры позволят разгрузить транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%, перемещаться сквозь город станет удобнее и быстрее, при этом платить можно будет столько же, а ездить в два раза быстрее. Этот комфорт почувствуют и жители Подмосковья, которые часто приезжают в Москву.

По прогнозам, каждый год МЦД будет пользоваться более 330 млн человек. А работать МЦД будет, как в метро – с 5.30 до 1.00. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".

Возле Киевского вокзала открыли демонстрационный павильон МЦДФото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Что внутри демонстрационного павильона МЦД (открыт ежедневно с 9.00 до 22.00):

- полноразмерный макет вагона поезда "Иволга". Посетители смогут увидеть дизайн поезда и инновационные сервисы: USB-зарядки, крепления для велосипедов, Wi-Fi, теплые поручни, места для маломобильных граждан, пеленальный столик для малышей;

- "кабина машиниста" - симулятор управления поездом, где посетители смогут попробовать себя в роли машиниста "Иволги". В виртуальных очках гости смогут "проехать" по первым двум маршрутам МЦД в ночное время суток;

- анимированное изображение диаметров на карте, а также 3D-модель остановочных пунктов МЦД со всеми сервисами;

- сенсорный стол и навигационный куб с информацией о проекте создания МЦД – о маршрутах, пассажирских сервисах, вариантах оплаты проезда. Можно поиграть в игры и ответить на вопросы викторины о МЦД;

- интерактивные маршрутизаторы, чтобы высчитать экономию времени в пути;

- графическая информация обо всех видах городского транспорта;

- анимированная проекция движения поездов по будущим маршрутам МЦД-1 и МЦД-2;

- фотокомната, где можно "стать лицом МЦД". За несколько секунд можно сделать фотографии, распечатать или отправить их друзьям по почте.