Здоровье нации – приоритет государства

Обеспечение недорогими качественными лекарствами отечественного производства – одна из ключевых задач российского здравоохранения. Без ее решения невозможно обеспечить качественную и доступную медицину гражданам страны.

Доступность лекарственной терапии и программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи недавно обсуждалась и на совещании у Дмитрия Медведева с вице-премьерами. «Когда люди приходят в государственную клинику, они вправе рассчитывать на качественные медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно. Расширим список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне. Установлен также срок, причем очень четкий, проведения компьютерной томографии для пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями, это важная гарантия. Теперь он не должен превышать двух недель со дня назначения», – сказал Дмитрий Медведев.

По итогам совещания Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 позиций. Согласно постановлению, в список лекарств вошли 12 новых онкологических препаратов, три препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и другие препараты, входящие в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи в полном объеме. «В случае отказа в предоставлении лекарственных препаратов, каждый пациент может обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая обязана своевременно реагировать и помогать гражданам», – отметила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Юрий Жулев, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Минздрав расширяет программу помощи онкобольным

Тема доступного лекарственного обеспечения, поднятая Президентом РФ на пресс-конференции как никогда актуальна для больных онкологией. Об этом еще в конце ноября говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая перед делегатами IX Всероссийского конгресса пациентов: «В 2018 году на лекарственную терапию только в рамках онкологической помощи будет потрачено примерно 80 млрд руб. В следующем году эта сумма увеличится почти в два раза – до 150 млрд руб.» Минздрав РФ совместно с Минпромторгом и другими ведомствами практически полностью переработал нормативную базу законодательства для того, чтобы сделать систему регистрации лекарственных препаратов еще более эффективной, сформировал корректную и самую короткую в мире экспертизу лекарственных препаратов. «Благодаря этому мы за 5 лет пустили к нам на рынок 3000 новых препаратов. Из них 2000 – это отечественные препараты, что составляет 67%». – отметила Вероника Скворцова.

Но проблема борьбы с раком состоит не только в недостаточном лекарственном обеспечении. «Наша задача – в рамках онкологической программы создать систему – от первичного звена до национальных исследовательских центров, чтобы каждый человек вне зависимости от места жительства мог получить квалифицированную помощь», - подчеркнула Вероника Скворцова. Работа в этом направлении ведется. Одним из эффективных решений является программа дистанционного обучения для врачей по ранней диагностике рака, разработанная в Минздраве России. На сегодняшний день ее успешно прошли более 80% участковых терапевтов. Сейчас к ней подключают педиатров и узких специалистов.

Пациентоориентированная модель

С 1 января 2019 года заработает и система сопровождения онкопациентов страховыми представителями. Об этом на конференции «ОМС: права и возможности российских пациентов», состоявшейся в октябре этого года в редакции «Комсомольская правда», сообщила начальник управления организации ОМС ФФОМС Светлана Кравчук. «Это позволит формировать приверженность лечению, а также информировать пациента о его правах, о своевременности и сроках медицинской помощи, о тех препаратах, которые он может получать» – сказала Светлана Кравчук.

С нового года страховые представители третьего уровня будут сопровождать пациентов с онкологическим диагнозом на всех этапах оказания медицинской помощи. Это поможет пациентам отстаивать свои права – например, если ему отказывают в медпомощи или оказывают ее некачественно. В этих случаях страховая компания связывается с медицинской организацией и помогает решать конкретные запросы граждан, выявлять проблемные точки в организации медпомощи онкобольным.

Если страховой представитель сомневается, что помощь пациенту оказана в полном объеме, в отведенные сроки, нужными препаратами, он передает данный случай на экспертизу. Таким образом пациент получает возможность независимой оценки помощи и устранения возможных нарушений при ее оказании.

Институт страховых представителей был создан в интересах пациентов в 2016 году и уже сейчас доказал свою эффективность. «Сейчас есть направленность на улучшение условий и качества оказания медпомощи онкологическим пациентам. Благодаря той работе, которая началась в пилотном режиме рядом страховых компаний в конце прошлого года и продолжается сейчас, она находит моменты, которые показывают точки неэффективности и точки контроля, на которые было менее пристальное внимание», – говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов, Вице-президент ВСС.

«Институт страховых представителей следует совершенствовать и дальше. Ресурсы для этого есть. Например, чтобы облегчить контакт пациентов со своими страховыми представителями, достаточно договориться о безвозмездной аренде в здании медицинской организации кабинета, где будет работать страховой представитель. Там же можно будет разместить информационные стенды, необходимые пациентам для получения полной информации о своих правах и возможностях», – подчеркнул представитель ВСС.

По словам председателя исполкома «Движения против рака» Николая Дронова, на сегодняшний день одной из основных проблем российского здравоохранения является низкая информированность пациентов о своих правах. Сталкиваясь со сложностями, россияне зачастую просто не знают, куда можно обратиться. Только будучи вооруженными знаниями, граждане смогут защитить свои права. Над решением этой проблемы работают и Минздрав, и ФФОМС, и страховое сообщество, и пациентские организации.